Campania de prevenire „Cărăușii de bani”,1.800 de tranzacții suspecte, în valoare de 5.400.000 de euro

255 de cărăuși de bani și 11 recrutori au fost identificaţi de polițiștii români, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., în cadrul în cadrul unei operațiuni internaționale de prevenire și combatere a activității cărăușilor de bani (EMMA 7). De asemenea, au fost depistate 1.800 de tranzacții suspecte, în valoare de 5.400.000 de euro. La nivel național, Poliția Română, Asociația Română a Băncilor și Microsoft România continuă campania de prevenire „Cărăușii de bani”.

În perioada septembrie-noiembrie 2021, Poliția Română și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, alături de poliții din alte 26 de state și Europol, au acționat în cadrul unei operațiuni internaționale de prevenire și combatere a activității cărăușilor de bani (EMMA 7).

Acțiunea a fost realizată, pentru al șaptelea an consecutiv, cu sprijinul Federației Bancare Europene (EBF), FINTRAIL & FinTech FinCrime, WU, Coinbase, Fourthline & Microsoft, INTERPOL și Western Union.

Pe parcursul activităților desfășurate, la nivel internațional, au fost identificați 18.351 de cărăuși de bani și 324 de recrutori de cărăuși de bani, iar 1.803 persoane au fost arestate în întreaga lume.

Pe durata operațiunii, autoritățile de aplicare a legii din țările participante au inițiat 2.503 investigații. Cu sprijinul sectorului privat, incluzând peste 400 de bănci și instituții financiare, au fost identificate 7.000 de tranzacții frauduloase, la nivel global, în care ar fi fost implicați cărăuși de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totală estimată la 67,5 milioane de euro.

În România, în această perioadă, au fost identificați 255 de cărăuși de bani și 11 recrutori. De asemenea, au fost depistate 1.800 de tranzacții suspecte, în valoare de 5.400.000 de euro. Pentru documentarea activităților ilicite, au fost inițiate 318 investigații și au fost efectuate 24 de percheziții, iar 13 persoane au fost arestate. În această perioadă, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din Poliția Română a realizat o analiză privind faptele de spălare de bani prin intermediul „cărăușilor de bani”, în urma căruia a demarat campania de prevenire desfășurată în partene-riat cu Asociația Română a Băncilor și Microsoft România.

Obiectivul principal este reducerea riscului infracțional, cât și victimal, pentru cei care pot cădea în capcanele infracțiunilor informatice, precum și informarea cetățenilor în vederea conștientizării urmărilor legale ale implicării în aceste activități infracționale.

Nu deveniți o verigă în lanțul de spălare a banilor!

Cărăușii de bani sunt persoane care, adesea fără să-și dea seama, au fost recrutate de organizații infracționale ca agenți de spălare a banilor, pentru a ascunde astfel originea ilicită a fondurilor transferate.

Fără să știe că se angajează în activități infracționale și ademeniți de promisiunea unor bani obținuți ușor, cărăușii de bani efectuează, în numele altor persoane, transferuri de bani proveniți din surse ilicite. Adesea, transferurile se realizează între țări diferite, iar, în schimbul serviciilor efectuate, primesc un comision.

Recrutarea se poate realiza prin contact direct sau e-mail, iar infractorii apelează din ce în ce mai mult la rețelele sociale pentru a atrage noi complici, fiind folosite oferte de locuri de muncă false (de exemplu „agenți de transfer de bani”), anunțuri pop-up online sau aplicații de mesagerie instantanee.

De asemenea, la nivel internațional, s-a constatat creșterea utilizării criptomonedelor de către cărăușii de bani.

În această săptămână, Europol și autoritățile UE de aplicare a legii, printre care și Poliția Română, împreună cu parteneri internaționali și instituții financiare, lansează campania #DontBeaMule, pentru a informa publicul cu privire la riscurile rețelelor de cărăuși de bani.

Campania are ca scop informarea publicului cu privire la modul în care operează infractorii, ce se poate face pentru a evita implicarea în astfel de fapte și care sunt consecințele pentru cei care devin cărăuși de bani.

În cazul în care credeți că ați putea fi folosit drept cărăuș de bani, acționați imediat: opriți transferul de bani și informați imediat banca și poliția!

Operațiunea EMMA face parte dintr-un proiect în desfășurare desfășurat sub egida Planului de acțiune operațională EMPACT privind infracțiunile împotriva plăților informatice, conceput pentru a combate fraudele online și cu carduri de plată.

La activități participă autorități de aplicare a legii din Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Moldova, Elveția, Columbia, Singapore, Hong Kong – China și Statele Unite ale Americii.