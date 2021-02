Campania de informare a Crucii Roşii, desfăşurată în parteneriat cu USAID şi IFRC

La începutul acestei săptămâni, voluntarii filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa au desfăşurat acţiuni de informare în comunele Ulmi, Dragomireşti şi municipiul Târgovişte – incinta Dâmboviţa Mall, dar şi la o societate comercială din comuna Doiceşti. Acţiunile fac parte din proiectul „CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ: COVID-19”. Proiectul „CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ: COVID-19” are ca scop implicarea în vederea transmiterii de informaţii corecte şi complete despre COVID-19, reducerea răspândirii acestuia, a dezinformării, stigmatizării şi discriminării legate de COVID-19.

A avut loc şi o sesiune de informare cu 54 de elevi de la Şcoala Măneşti. Voluntarii Crucii Roşii Dâmboviţa, au discutat deschis cu şcolarii, despre normele de igienă în timpul pan-demiei, despre importanţa respectării unei rutine zilnice şi a unei alimentaţii sănătoase.

Prin jocuri adaptate vârstei, elevii au învăţat cum îşi pot controla emoţiile în această perioadă stresantă. Până la acest moment, la nivelul judeţului Dâmboviţa, în cadrul campania naţionale de informare a Crucii Roşii Române desfăşurată în parteneriat cu United States Agency for International Development (USAID) şi Federaţia Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (IFRC), au fost informaţi 532 de elevi şi 2550 de adulţi.

