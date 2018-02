Campania „Dăruind o carte, investim în viitorul copiilor”

Share This





















Lectura este un mijloc minunat de relaxare şi detaşare, dar şi o modalitate de a descoperi lucruri interesante, de a călători virtual în spaţiu şi timp sau de dezvoltare personală.

Cititul rămâne un pas fundamental în procesul de dezvoltare spirituală, intelectuală, personală. Cu cât copiilor le este indusă această premisă de timpuriu, cu atât perspectiva lor ca adult se îmbogăţeşte.

Copilul trebuie învăţat să aibă cărţile lui de poveşti, de desenat, de când începe să aducă lucruri, să aibă un loc unde le ţine şi să le folosescă frecvent. Copilul îşi va dezvolta dorinţa şi plăcerea pentru citit ascendent, începând de timpuriu.

Dacă i se vor citi constant poveşti, de exemplu,” Ursul păcălit de vulpe”, ” Punguţa cu doi bani”, dacă el va observa că oamenii mari, care sunt în preajma lui îşi alocă timp cititului, va dori şi el să facă asta. Deputatul Claudia Gilia este unul dintre oamenii care promovează necondiţionat cititul. În acest context, la Şcoala din Corneşti, a avut loc prima acţiune din cadrul campaniei „Dăruind o carte, investim în viitorul copiilor”, iniţiată de deputatul Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa.

„În era digitalizării, a tentaţiilor jocurilor de pe tablete şi a filmuleţelor colorate este de datoria noastră, ca adulţi, să-i îndrumăm pe cei mici să citească zilnic. Cum altfel să o facem, dacă nu prin propriul exemplu? Un copil care vede un adult citind, citeşte şi el. Un copil care deprinde acest obicei de la vârste foarte fragede îşi dezvoltă mai repede funcţiile cognitive, devine, în timp, un adolescent mai responsabil şi mai empatic cu cei din jur. Acest lucru a fost demonstrat de o serie de studii realizate de Academia Americană de Pediatrie.

În copilărie visam citind şi citeam visând. Poveştile mă duceau pe meleaguri necunoscute.

Luna aceasta, în întreaga lume, s-a celebrat „Ziua Internaţională a Cititului Împreună” (6 februarie). Nu este un secret că unul din cinci români nu a citit niciodată

0 carte, iar numărul cărţilor vândute în ţara noastră este în scădere. Numărul tinerilor care sunt analfabeţi funcţionali este unul alarmant. Viitorul lor poate fi pus în pericol din cauza acestei probleme.

În acest context, ieri, la Şcoala din Corneşti, am iniţiat campania „Dăruind o carte, investim în viitorul copiilor”. Prin această campanie mi-am propus să-i încurajez pe copii să descopere farmecul lecturii, al poveştilor care îi poartă pe tărâmul imaginaţiei.

Alături de învăţătoarea lor am citit împreună câteva povestiri. S-au descurcat foarte bine pentru vârsta lor. Efortul micuţilor din clasa pregătitoare şi din clasa

1 de a citi clar şi cu intonaţie a fost răsplătit cu surprize care i-au umplut de bucurie! Le-am făcut cadou mai multe cărţi cu poveşti interesante, culori şi carioci şi alte obiecte necesare la clasă.

Am constatat cu bucurie că această campanie este una ce poate da roade în viitorul apropiat. În discuţiile purtate cu cadrele didactice am decis să organizăm în luna aprilie mai multe concursuri de lectură pentru copii din clasele I-IV. Prin competiţie, deschidere şi implicare putem să-i facem pe cei mici să iubească lectura, să înţeleagă mai bine lumea în care trăim şi să empatizeze cu cei din jurul lor.

Cred că este de datoria noastră să fim permanent preocupaţi de educaţia copiilor şi de dezvoltarea lor intelectuală. Dacă fiecare dintre noi ne-am implica în astfel de proiecte, şcoala românească ar avea de câştigat pe termen lung. Dragii mei, dacă doriţi să vă alăturaţi acestei campanii, aştept cu interes propunerile voastre”, a punctat deputatul Claudia Gilia.

