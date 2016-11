Căminul Cultural de la Malu cu Flori, reabilitat, modernizat şi dotat cu fonduri de la CNI

Share This





















Zi importantă pentru comuna Malu cu Flori. În acelaşi timp a fost o zi cu totul specială şi pentru preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu care a inaugurat un cămin modern în comuna natală. După o slujbă religioasă, edilul Ion Constantin şi preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu au tăiat panglica inaugurală la Căminul Cultural din satul Malu cu Flori. „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Malu cu Flori” este o investiţie realizată cu finanţare prin CNI.

„Lucrarea a început în anul 2012, la iniţiativa preşedintelui CJ, Adrian Ţuţuianu. La acel moment eram viceprimar şi cu câţiva colegi din primărie ne-am apucat să scriem acest proiect chiar dacă administraţia de la acel moment nu ne-a susţinut. Am reuşit să depunem proiectul şi să obţinem finanţare pentru acest proiect, finanţare în valoare 2.000.000 de lei şi astăzi, avem un cămin cultural modern”, a declarat primarul Ion Constantin.

„Este un moment special, am chiar emoţii, dar este ceva special când inaugurezi o clădire pe scena cărei ai urcat când erai copil. Când s-a construit acest cămin eram copil. Pe acele vremuri aveam cel mai frumos cămin de pe Valea Dâmboviţei. Acum prin acest proiect am reabilitat clădirea, am extins-o şi am dotat-o”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Oficialităţile locale şi judeţene au făcut o vizită de lucru şi la alte două obiective de investiţii finalizate în comuna Malu cu Flori: „Reabilitarea şi modernizarea DC 30 ŞI DC 125B, afectate de inundaţii în anul 2010”, proiect realizat pe Măsura 322d şi „Asfaltarea drumurilor de exploataţie agricolă” – investiţie pe Măsura 125a. Edilul Ion Constantin şi-a dat tot interesul să finalizeze proiectul „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, Măsura 125a”, în valoare de 4.522.346 lei.