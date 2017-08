Călin Popescu Tăriceanu. preşedintele ALDE: Pensionarii nu vor mai putea să lucreze la stat

Share This





















Ieri, la ora 15.32 site-ul „Realitatea.net” a postat o ştire conform căreia Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, a anunţat la finalul şedinţei Coaliţiei de guvernare că legea referitoare la pensionare va fi modificată în aşa fel încât persoanele care ies la pensie să nu se mai poată reangaja la stat. Conform afirmaţiei preşedintelui ALDE s-a stabilit „(…) ca odată cu pensionarea efectivă, să nu mai poată exista şi posibilitatea reangajării pe aceeaşi funcţie, în acelaşi minister sau în alte ministere. Oamenii trebuie să se hotărască: ori sunt pensionari, ori dacă sunt apţi de muncă rămân la muncă. Se va modifica legea în aşa fel încât să nu se mai funcţioneze în acest sistem dual. Nu e corect. Va veni un proiect de lege din partea Guvernului. O să hotărâm în perioada următoare. Măsurile care trebuie luate nu trebuie luate doar pentru cei care se pensionează acum, ci pentru toată lumea”.

Adevărul, chiar dacă nu toată lumea vrea să-l accepte, este că dezastrul economic al României a început odată cu apariţia pe scena politică internă a FSN-ului şi a continuat cu înfiinţarea PDSR-ului, chiar dacă acesta s-a transformat în PSD. Dar, decăderea economică a atins, putem spune, culmea perfecţiuni odată cu ocuparea funcţiei de preşedinte de stat de către Traian Băsescu. De fapt, ca mentalitate, nu a existat nici o diferenţă reală între domnii Băsescu şi Iliescu pentru simplul motiv că amândoi sunt produsul educaţional şi mental al sistemului comunist. Prin prisma acestei constatări, numitorul comun al celor doi a fost şi este dezinteresul real faţă de dezvoltarea statului român. în paralel, cei doi au contribuit din plin la îndatorarea sufocantă a României, au contribuit la încetinirea dezvoltării mediului privat, sub diferite forme, inclusiv sub cea a instituirii de taxe şi impozite care nu au stimulat dezvoltarea deplină a acestuia, ci dimpotrivă a accelerat apariţia evaziunii fiscale, amândoi, fiecare în felul său, au dezvoltat un aparat funcţionăresc mamut corupt care a blocat dezvoltarea economică. Un alt exemplu de sufocare a economiei naţionale, în afară de emigrarea forţei de muncă care a dărâmat productivitatea reală, este şi oferirea, legiferată, a dublei surse de venit: pensie plus ser-vici. Este adevărat că prin emigrarea forţei de muncă tinere a scăzut dramatic posibilitatea de redresare a economiei naţionale, dar nu este corect ca unele locuri de muncă să fie ocupate de pensionari pe motiv că au experienţă, deoarece tinerii sunt destul de dotaţi intelectual pentru a lucra chiar mai corect şi mai bine decât pensionarii care se dovedesc reticenţi la schimbări de natiră socială sau economică. Şi, fără supărare, nu fosilele sunt viitorul României. Cei în vârstă, unii nu toţi, prin ce au făcut, pot asigura prestigiul României, dar nu mai pot garanta progresul ei. Progresul ţine de viitot, deci de cei tineri.