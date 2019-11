Calendarul şi modul de desfăşurare a examenelor naţionale nu se schimbă

Share This





















Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că nu va schimba calendarul ori modul de desfăşurare a examenelor naţionale, iar acestea vor avea loc aşa cum s-a stabilit până acum, precizând totodată că nu este de acord cu testele grilă pentru examenele naţionale.

„Rămân modelele de subiecte care au fost publicate. Nu luăm decizii peste noapte, aşa cum spunea şi premierul, nu schimbăm regulile în timpul jocului”, a spus Monica Anisie.

În plus, elevii de clasa a VlI-a vor susţine şi ei simularea Evaluării Naţionale, la fel cum s-a întâmplat anul trecut:”Pe 1 noiembrie au fost publicate deja modelele de subiecte, pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Corect ar fi să realizăm această simulare, pentru că aceşti elevi au noi programe şi, ca atare, trebuie să ştie la ce anume să se aştepte”.

Întrebată dacă este de acord ca Evaluarea Naţională să aibă loc transdisciplinar aşa cum prevede legea educaţiei în prezent, Anisie a spus că nu este de acord. „Dar pentru asta trebuia să se realizeze şi o predare-învăţare în sensul construcţiei competenţelor cheie. Nu mi se pare corect să îi evaluăm după ceea ce nu s-a realizat până acum”, a mai spus Anisie. Calendarul Evaluării Naţionale 2020:

2-5 iunie 2020 – Înscrierea la evaluarea naţională

5 iunie 2020 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 15 iunie 2020 – Limba şi literatura română – proba scrisă

17 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă

18 iunie 2020 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

22 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12.00)

22 iunie 2020 – Depunerea contestaţiilor (orele 14.00 – 20.00) 23-26 iunie 2020 – Soluţionarea contestaţiilor

27 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Calendar BAC 2020 -Sesiunea iunie – iulie 2020

25 – 29 mai 2020- Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 29 mai 2020 – Încheierea cursurilor pentru clasa a Xll-a/a XIII-a 9 – 10 iunie 2020- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 11 – 12 iunie 2020 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 15 – 17 iunie 2020- Evaluarea competenţelor digitale – proba D 18 – 19 iunie 2020 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

22 iunie 2020 – Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

23 iunie 2020 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

24 iunie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

25 iunie 2020 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) -proba scrisă

30 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00) 1 – 6 iulie 2020 – Rezolvarea contestaţiilor

7 iulie 2020 – Afişarea rezultatelor finale

Calendar BAC 2020 -Sesiunea august – septembrie

2020

13 – 27 iulie 2020 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

18 august 2020 – Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

19 august 2020 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 august 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

21 august 2020 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) -proba scrisă 24-25 august 2020 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2020 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

26 – 27 august 2020 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 – 28 august 2020- Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

28 august 2020 -Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)

29 august – 2 septembrie 2020 -Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2020 – Afişarea rezultatelor finale