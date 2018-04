CÂINII DE LA IJJ ŞI IPJ DÂMBOVIŢA ÎN ACŢIUNE

Share This





















Nu au uniforme şi grade dar duc o viaţă la fel ca orice jandarm şi poliţist.

PEG, RAZ, NUJA, NAFAVA, PELA, RABAV, SAT şi OBEL nu sunt nişte simple nume de cod, ci numele unor animale de serviciu senzaţionale, folosite de jandarmii şi poliţiştii dâmboviţeni în misiunile de căutare, patrulare şi intervenţie.

Jandarmeria Dâmboviţa deţine în total şapte câini de intervenţie şi patrulare, care sunt folosiţi la misiuni de patrulare, intervenţie şi urmărire. Aportul efectivelor canine folosite în misiune este oportun, dacă luăm în calcul că misiunile în care au fost angrenaţi (asigurarea ordinii publice la competiţii sportive, acţiuni în cooperare cu poliţia, societăţile de furnizare a energiei electrice, executori judecătoreşti etc.) au prevăzut grade de risc, din punct de vedere al situaţiei operative, zonei de acţiune, populaţiei locuitoare, stării infracţionale existente.

Astfel, după forma de calificare şi specializare, situaţia câinilor de serviciu de la Jandarmeria Dâmboviţa se prezintă după cum urmează: 6 câini serviciu specializarea -patrulare/intervenţie, un câine serviciu specializarea – urmărire, respectiv:

– PEG – patrulare/intervenţie;

– RAZ- patrulare/intervenţie;

– NUJA- patrulare/intervenţie; -NAFAVA- patrulare/intervenţie;

– PELA- patrulare/intervenţie;

– RABAV- patrulare/intervenţie;

– SAT – urmărire; Instructorii câinilor susţin că

pentru a putea lucra cu un astfel de patruped e nevoie de multă dăruire, timp şi de dragoste.

Câinii de la Jandarmeria Dâmboviţa, provin din rasa ciobănesc german şi sunt atent selecţionaţi la Centrul Chinologic Sibiu, unde trec prin diverse stagii de pregătire şi evaluare, pentru a vedea spre ce domeniu au aptitudini.

Obel, câinele Poliţiei care depistează ţigările de contrabandă

Şi Poliţia Dâmboviţa are la ora actuală 15 câini care sunt deja specializaţi pe diferite domenii, cum ar fi detectare tutun, urmă, intervenţie şi patrulare. Câinii de la IPJ Dâmboviţa, provin din rasa ciobănesc german şi Rottweiler.

Anume pregătit pentru a depistat tutunul, câinele poliţist Obel din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale, reprezintă un real sprijin pentru poliţişti în acţiunele de amploare pe linie de contrabandă.

Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Dâmboviţa mai are în dotare şi un Rottweiler, specializat pe misiuni de intervenţie.

La Serviciul de Investigaţii Criminale sunt patru câini poliţişti de urmă iar alţi nouă câini de patrulare se găsesc la poliţiştii din oraşele şi municipiile judeţului Dâmboviţa.

Conductorul, în acest caz, un jandarm sau poliţist este responsabil cu acomodarea câinelui la misiunile pe care le are de executat şi totdată, are grijă de sănătatea, hrănirea şi continuarea antrenamentului specific.

În timpul antrenamentelor regulate, dresorii pun accentul pe disciplină, care reprezintă baza, indiferent de specializarea pe care o are animalul. Pe lângă antrenamentul de bază, disciplină, câinii sunt instruiţi fiecare în funcţie de specializarea lui. Câinii salvatori sunt menţinuţi în serviciu până la vârsta de şase ani, dar în funcţie de aptitudinile şi starea de sănătate, această perioadă se poate prelungi până la 10 ani.

După terminarea acestei perioade, în cele mai multe cazuri, datorită relaţiei afective consolidate în decursul anilor şi a misiunilor, câinii sunt îngrijiţi până la sfârşitul vieţii de jandarmi şi poliţişti.