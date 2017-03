Cafeneaua prevenirii a revenit cu o nouă temă-„Nu te lăsa păcălit(ă)!”

Share This





















Pe 24 februarie a.c, în contextul sărbătoririi Dragobetelui, poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au organizat în cadrul Proiectului de prevenire a delincventei juvenile si victimizarii copiilor „ATENŢIE! E VIAŢA TA!”, o activitate de tip CAFENEAUA PREVENIRII, cu tema -„Nu te lăsa păcălit(ă)!”- prevenirea şi combaterea violenţei în relaţiile interpersonale.

„Tema dezbătută a fost realizată după regulile „cafenelei publice”, metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative. Relaţiile de prietenie sunt întotdeauna relaţii voluntare pe care le stabilim cu oameni care ne plac. Prietenii se ajută la nevoie, se respectă reciproc, au încredere unii în alţii, îşi fac confidenţe şi îşi respectă unul altuia spaţiul intim”, a declarat agent şef principal de poliţie Victor Bucuroiu.

Elevii de la Colegiul „I.L. CARA-GIALE” şi Liceul nr.2 Petrol- ambele din municipiul Moreni- au primit informaţii cu privire la siguranţa personală, formele de prevenţie, modalităţi de a lua atitudine, de a interveni pentru ei înşişi şi/sau pentru alţii, în vederea diminuării numărului cazurilor de violenţă. Aceştia s-au arătat încântaţi să participe la o astfel de activitate, fiind prima de genul acesta desfăşurată în oraşul lor şi destinată în special lor. A fost un moment în care tinerii au aflat informaţii utile vârstei lor într-un cadru nonformal,s-au putut deschide şi au purtat discuţii între prieteni cu privire la prevenirea situaţiilor neplăcute ce pot apărea în etapa adolescenţei.

Activitatea a fost realizata de către studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte în colaborare cu Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa, fiind prezent şi un specialist psiholog din cadrul Organizaţiei SALVAŢI COPIII ROMÂNIA.

„Nu trebuie să pornim de la premisa „Mie nu mi se poate întampla asta!” pentru că putem fii păcăliţi indiferent de vârstă. Dezinformarea şi indiferenţa sunt, din punctul meu de vedere, principalele motive din cauza cărora cădem în plasa agresorilor. „Cafeneaua Prevenirii” este ca o gură de aer proaspăt pentru cei interesaţi de lucrurile care se întamplă în jurul lor. Nu este o ruşine să nu ştii, este o ruşine să nu vrei să afli”, a spus Rebeca Cercel-preşedinte Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa.

„Activitatea „Cafeneaua Prevenirii” a avut un impact foarte mare asupra mea. Tema activităţii „Nu te lasa păcălit/ă” m-a făcut să înţeleg cât de uşor este să fii înşelat, fie chiar de prieteni. Am considerat important să mă implic activ în discuţie dat fiind faptul că tema este foarte puţin abordată, în general la şcoală.

Consider acest tip de activitate ca fiind importantă pentru tineri şi îmi doresc să particip la cât mai multe activităţi de acest gen. Imi doresc foarte mult ca o astfel de activitate să se desfăşoare şi în liceul meu, şi am să-mi pun toate forţele pentru ca activitatea să aiba loc” a declarat şi Mădălina Dinu-Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor – Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Moreni.