Ca efect al OUG 114, au explodat salariile în construcţii

Salariile muncitorilor din construcţii şi din domenii conexe construcţiilor au urcat în februarie, comparativ cu luna precedentă, cu peste 40% în ritm anual, potrivit datelor transmise de reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică. Următoarele cele mai mari creşteri le au salariaţii din Învăţământ şi Sănătate, unde creşterile depăşesc 30%. Salariul mediu net din februarie a fost de 2.933 de lei.

Pe medie, faţă de luna februarie a anului precedent, creşterea salariului net a fost de 17,9%. Diferenţa dintre sectorul public şi cel privat rămâne foarte ridicată , de peste 1000 lei, punând presiune asupra costurilor antreprenorilor cu forţa de muncă.

Potrivit Consiliului Fiscal, anvelopa salarială în sectorul public este deja din 2018 la maxime istorice şi se situează deasupra cifrei de la nivelul UE 28 (10,8% din PIB după standarde ESA2010 faţă de 9,9% din PIB la nivelul UE28, în condiţiile în care veniturile fiscale din Romania sunt mult mai mici decât media UE (26.3% din PIB in Romania in 2018 vs 40% din PIB la nivelul UE28

Iar dacă „la stat”, salariile continuă să crească, în economia reală lucrurile nu stau deloc la fel de bine. Cele mai semnificative scăderi (ritm lunar) ale salariului net s-au înregistrat după cum urmează:

o cu 20,6% în extracţia minereurilor metalifere, respectiv cu 14,9% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

o între 3,5% şi 7,0% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi aeriene;

o între 1,5% şi 3,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, hoteluri şi restaurante, alte activităţi industriale.