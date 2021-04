BUCURIE MARE PENTRU JUCĂTORII CHINDIEI DUPĂ SUCCESUL CU FC ARGEŞ

Chindia Târgovişte s-a impus în deplasare cu scorul de 1-0 împotriva lui FC Argeş.

„Eficienţă 100%, trei puncte şi mergem mai departe. A fost o încărcătură aparte înainte acestui meci, dar până la urmă, când rezultatul este de partea ta, aspectele astea contează mai puţin. Ne-au luat şansa de a accede în playoff. Când tragem linie la final, atunic vom vedea exact unde suntem. Nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, sau să ne facem iluzii, ca să nu avem deziluzii”, a declarat Daniel Florea, autorul singurului gol marcat la Piteşti.

„Un start bun de play-out”

„Un start foarte bun de playout. Două victorii fără gol primit, înseamnă că ne-am consolidat locul în fruntea playoutului. Trebuie să recunoaştem că am avut şi puţină şansă. Însă cred că am făcut un joc organizat, echipa a fost disciplinată, motiv pentru care am reuşit să luăm cele trei puncte”, a declarat Andrei Piţian după victoria echipei sale.

Piţian, despre scandalul cu Pires. Fundaşul este acuzat de rasism

Întrebat despre scandalul cu Romario Pires de la meciul cu FC Hermannstadt, Piţian a mărturisit: „Vineri, comisia a citat părţile implicate. Ne vom prezenta şi vom vedea cum se va decide acest caz. A fost o disputa verbală pe teren, cum sunt multe altele pe gazon în timpul meciului. Însă de aici până la cele vehiculate e cale lungă. Probabil ne vom împăca şi fiecare îşi vede de drumul lui”.