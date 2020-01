BUCURIA LUI BĂLAŞA

Share This





















Dat afară de Gigi Becali de la FCSB şi ajuns la CS Universitatea Craiova, fundaşul Mihai Bălaşa, 24 de ani, a analizat anul care se apropie de final.

„A fost un an foarte bun, din toate punctele de vedere, chiar dacă am trecut şi prin momente mai puţin bune, dar eu îl consider reuşit şi sper ca anul care vine să fie cel puţin la fel de bun ca 2019.

Nu mă aşteptam să ajung la Craiova, sincer, dar mă bucur că am făcut această alegere, sunt foarte fericit aici. Şi, da!, sper ca prin evoluţiile mele să atrag şi atenţia selecţionerului! Important este ca echipa să câştige. De altfel, sper să terminăm cât mai sus la finalul acestui campionat”, a declarat târgovişteanul într-un interviu pentru site-ul clubului oltean.