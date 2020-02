BRONZ LA NAŢIONALELE DE BOX PENTRU GABRIEL ŞTEFAN

Share This





















Unul dintre sportivii de mare viitor ai secţiei de box din cadrul Clubului Sportiv Târgovişte, Gabriel Ştefan (19 ani), a participat săptămâna trecută la Campionatele Naţionale de box pentru seniori, găzduite de Sala Sporturilor din laşi. Deşi a luptat cu sportivi mai mari de vârstă, Gabriel a reuşit să urce pe podiumul de premiere.

Ştefan Gabriel, antrenat de Gheorghe şi Alexandru Stan, a boxat exemplar în ringul ieşean, ceea ce i-a adus medalia de bronz, în limitele categoriei 81 de kilograme.

Medalia de bronz adjudecată de pugilistul clubului nostru a venit după numeroase sacrificii făcute de sportiv în ultima perioadă.”Este un rezultat mare pentru Gabriel, dar şi pentru clubul nostru. Este foarte greu să urci pe podium la nivel de seniori. Gabriel, dar şi noi am făcut eforturi şi sacrificii pentru a ajunge la un asemenea rezultat. Este o performanţă care pune Dâmboviţa pe harta boxului românesc în acest an. Am avut parte de o săptămână extrem de intensă în ring”, ne-a precizat antrenorul Gheorghe Stan.

În urmă cu un an, Gabriel Ştefan a intrat în posesia medaliei de argint la Campionatul Naţional de box U22-seniori.

Prin bronzul câştigat de Gabriel Ştefan la laşi, secţia de box a Clubului Sportiv Târgovişte a ajuns în top la nivel naţional.