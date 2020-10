bookbox Întoarcerea la eleganţă şi la formele ei de exprimare Performance, Prezentare şi vizionare film documentar, de Mihai Nistor, One On One Art Gallery, Târgovişte

Modurile de salvare ale eleganţei sunt diverse şi se pot mai departe multiplica, îşi pot amplifica fiecare formă acceptată pentru a-şi asigura desfăşurarea fiecărui gest care le aduce în faţa privitorilor şi care le pune în valoare. Artistul Mihai Nis-tor şi-a propus să faciliteze accesul la tot ce poate ajuta la aceste scoateri din anonimat ale manifestărilor artistice, la tot ce el, cu mijloacele pe care le stăpâneşte şi pe care le cunoaşte, să aducă în faţa publicului cât mai multe dintre aceste manifestări. Astfel, a organizat şi a găzduit în atelierul lui, la One On One Art Gallery, un performance, performance prin care a făcut cunoscut şi a apropiat de cei care au participat un model, un model care, la rândul lui, a pus în valoare toate transformările prin care a trecut pentru a scoate în evidenţă şi pentru a pune în valoare un curent propice manifestărilor practice şi vizibile ale eleganţei, ale eleganţei ca mod de viaţă, un curent care, mai ales datorită scriitorului Barbey d’Aurevilly s-a impus şi a devenit clasic, dandysmul. Să fii şi să te porţi ca un dandy este, acum, o artă, este un mod de viaţă care asigură şi încurajează anumite manifestări ale artei, ale literaturii, ale muzicii, ale modei vestimentare. S-a transformat dintr-o manifestare, să-i zicem excentrică, într- un mod de viaţă care pune pe primul loc bunul gust, bunul simţ, tot acel savoir vivre care odată era la îndemână, dar care, în ultimii ani, se pierduse.

Mihai Nistor a readus în atenţie acest mod de manifestare şi de a fi, punând în valoare filmul documentar realizat de designerul vestimentar Florin Dobre, designer care acum este un nume în domeniu, devenind un reper care şi-a crescut cu tenacitate şi cu eforturi toate aceste elemente, toate modurile lui de manifestare care i-au asigurat şi i-au desăvârşit transformările. Aducerea unui concept la o viaţă nouă este un fapt destul de greu, dar, iată, cu deschidere şi cu oameni curajoşi împrejurul tău, se poate reuşi, se poate conduce şi duce la capăt un proiect. Mihai Nistor ne-a asigurat şi ne-a arătat cu metodele artei, prin invitaţia la vizionarea găzduită în spaţiul lui artistic, şi prin discuţia ulterioară, acest moment al trecerii, al devenirii unui om, al transformării lui într-un veritabil artist vizual/vestimentar, într-un conducător, prin vestimentaţie şi mod de viaţă, în purtător de mesaje care încurajează apropierea de felurile de a fi în lume ale bunului gust şi ale bunului simţ.

Acest gen de manifestări, organizate de artist în atelierul lui, nu fac decât să ajute şi să încurajeze acele deschideri şi apropieri necesare, acele situaţii care îmbogăţesc şi îl aşază definitiv în firea celor care îi frecventează manifestările, şi care ajută desfăşurarea şi urmărirea proceselor artistice destul de complexe, procese, manifestări, care, altfel, sunt greu de accesat şi de menţinut în viaţă.

Urmărind filmul, şi participând la discuţiile de după vizionare, nu pot decât să fiu şi să rămân în interiorul acestei propoziţii, propoziţie care se poate uşor transforma în manifest, unul al bunului gust regăsit: zece persoane elegante schimbă o încăpere, iar o mie de persoane elegante schimbă un oraş întreg.

Gabriel Enache