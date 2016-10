Boicot PNL şi PMP în Consiliul Local Răzvad

Share This





















Şi la Răzvad, consilierii PNL, dar şi consilierii PMP se pretează la un circ politic ieftin care ar trebui să fie în altă parte, nu în CL Răzvad sau în Primăria Răzvad, unde interesele cetăţenilor ar trebui să fie pe primul loc. Luând drept model atitudinea colegilor PNL din CJ Dâmboviţa şi din CLM Târgovişte, consilierii PNL Răzvad au boicotat joi, şedinţa extraordinară a Consiliului Local Răzvad. Însă de această dată, se pare că aleşii PNL Răzvad i-au molipsit şi pe consilierii PMP. Consilierii PNL şi consilierii PMP, nu au venit la şedinţa extraordinară a CL Răzvad care avea două proiecte pe ordinea de zi, de o importanţă deosebită pentru răzvădeni. Primul se referea la finalizarea Dispensarului Uman Răzvad, însă cu votul consilierilor PSD, acesta a trecut.

Punctul doi pe ordinea de zi, viza o problemă de patrimoniu şi avea nevoie de două treimi, în consecinţă, proiectul nu a fost aprobat. Concret, era vorba despre trecerea fostei Şcoli de Fete din Răzvad către CJ Dâmboviţa care prin DGASPC poate accesa fonduri europene şi poate reabilita, moderniza vechea şcoală, transformând-o într-un Centru pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi. Primarul comunei Emanuel Spătaru a taxat dur atitudinea consilierilor PNL şi PMP, catalogând-o campanie electorală. Edilul a mai spus că răzvădenii vor fi cei care cu siguranţă, vor taxa dur atitudinea consilierilor PNL şi PMP „Joi, am avut o şedinţă extrordinară a CL Răzvad, la care i-am aşteptat pe toţi consilierii, din păcate consilierii PNL şi PMP au început deja campania electorală, aşa înţeleg dumnealor să facă campanie prin neprezentarea şi blocarea unor proiecte foarte importante pentru dezvoltarea comunei Răzvad.

Este vorba despre două proiecte de hotărâre.

Primul se referă la Dispensarul Uman din Răzvad. Au fost sistate finanţările pe OG 28 şi am primit adresă prin care am fost înştiinţaţi că putem finaliza lucrarea cu bani din bugetul local, urmând să recuperăm banii prin Anexa 4. Cu toate acestea noi, consilierii PSD am votat şi astfel am făcut tot ceea ce este legal ca investiţia să fie finalizată în cel mai scurt timp. Acesta este primul proiect la care dumnealor au refuzat să fie prezenţi.

Al doilea proiect viza trecerea din domeniul public al comunei Răzvad în domeniul public al CJ Dâmboviţa, a unei clădiri foarte vechi, fosta Şcoală de fete, clădire care ulterior ar fi fost predată către DGASPC Dâmboviţa, instituţie subordonată CJ, cu scopul de a intra într-un amplu program de reabilitare, modernizare şi dotare şi a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. În acestă situaţie vorbeam doar de o predare cu titlu de folosinţă. Consilierii PNL şi PMP nu au venit, iar în cazul acestui proiect care este de patrimoniu, aveam nevoie de două treimi din consilieri, drept pentru care proiectul a fost respins… lată că blocajul începe şi la Răzvad. Sper ca cetăţenii să taxeze aceste derapaje ale consilierilor PNL şi pMp. Voi reveni cu acest proiect de hotărâre şi sper ca dumnealor să conştien-tize importanţa proiectului şi să-l voteze pentru binele locuitorilor comunei Răzvad”, a declarat primarul Emanuel Spătaru.

Primarul Emanuel Spă-taru a spus că în zilele următoare va convoca o nouă şedinţă la care îi aşteaptă şi pe consilierii

PNL şi PMP.