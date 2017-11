BOGOI, PENTRU PRIMA OARĂ PE BANCA PANDURILOR

Share This





















Echipa fostului fundaş al Micului Ajax a remizat cu Brăila după un meci halucinant. Dunărenii au condus cu 3-0, dar elevii lui Adi Bogoi au egalat în câteva minute.

Nici în ultima etapă a turului, în faţa unei echipe de calibrul asemănător, Pandurii Târgu Jiu nu a fost în stare că câştige pe teren propriu, la Motru. Sâmbătă, gorjenii au fost conduşi cu 3-0 de Dacia Unirea Brăila prin hat-trick-ul lui Alexandru Pop, reuşit în minutele 45, 48 (pen) şi 70, dar au avut şase minute sclipitoare şi au egalat incredibil.

„Un meci tensionat, între două echipe aflate în criză de puncte. Ştiam că Dacia Unirea Brăila are jucători foarte buni pe faza ofensivă. A fost o primă repriză echilibrată, în care mai mult noi am avut iniţiativa. Am luat toate golurile simplu. Toată linia de fund a greşit, deşi în acel compartiment am doar jucători experimentaţi. Cu două schimbări am reuşit să revenim în joc, am egalat, iar pe final puteam câştiga, deşi eram în inferioritate numerică, după ce Durkovic fusese eliminat în minutul 87. Atitudinea unor jucători lasă de dorit, şi la antrenament şi la meciuri. Nu vreau să dau nume, dar cert e că din iarnă vor rămâne doar cei care pot şi vor să joace pentru Pandurii. Nu putem continua aşa la nesfârşit, trec etapele şi pierdem puncte pe greşeli incredibile, greşeli pe care nu le-am văzut în viaţa mea. Nu putem să ne batem joc de munca altora. Vor rămâne la echipă doar cei care au caracter şi care dau suta la sută pe teren. De luni, începem pregătirea jocului cu FC Argeş, chiar dacă se joacă sau nu, până la urmă. Mă voi supune deciziie FRF”, a declarant pentru Liga2.ro Adrian Bogoi, care a luat pentru prima dată loc pe bancă de când a fost instalat ca antrenor, până acum neavând acest drept, deoarece nu fusese legitimat la

FRF.