BOGOI A ADUS DOI JUCĂTORI LA PANDURII

Decis să nu mai aştepte decizia Tribunalului Gorj, din 17 ianuarie, antrenorul echipei Pandurii, Adrian Bogoi, a strigat luni catalogul. La prima şedinţă de pregătire din acest an, desfăşurată pe terenul 3 de lângă noul stadion Municipal din Târgu Jiu, s-au prezentat 22 de jucători, dar mulţi dintre ei s-ar putea despărţi zilele viitoare de penultima clasată din Liga 2. Deocamdată, au făcut-o doar atacanţii Ciprian Rus şi Ernis Durkovic. Dacă fostul vârf de la CFR Cluj a plecat la liderul din Liga 2, Dunărea Călăraşi, slovenului i s-a reziliat contractul, după ce n-a reuşit să marcheze nici măcar un gol în cele 330 de minute în care a fost folosit, pe parcursul a 10 jocuri.

La capitolul noutăţi, se numără portarul Mihai Moga (22 de ani), titular în prima partea a sezonului la ASA Târgu Mureş, şi atacantul Daniel Mărgărit, revenit după periplul de 6 luni, petrecut la Petroşani, la liderul din Liga 3, Seria a 4-a, ACS Şirineasa.

„În momentul de faţă, sunt doi jucători noi faţă de cei cu care am abordat prima parte a sezonului. Este vorba despre Moga, un portar de la Târgu Mureş, şi Mărgărit, fostul atacant al echipei. Avem în vedere încă cinci jucători cu care am discutat. Aşteptăm ziua de 17 şi sperăm într-o decizie favorabilă pentru noi, după care începem să legimităm jucătorii nou-sosiţi. Au plecat deja doi jucători: Rus şi-a reziliat contractul, iar Durkovic a fost anunţat că nu mai avem nevoie de serviciile lui”, a declarant dâm-boviţeanul Bogoi pentru Liga 2.ro.

Antrenorul echipei gorjene a stabilit şi programul de pregătire. La fel ca în vară, Pandurii nu-şi permite să plece în cantonament şi se va antrena doar pe plan local.

„Până la începerea campionatului, vom rămâne la Târgu Jiu. După 24 ianuarie, până pe 3 februarie, vom face un cantonament de pregătire centralizat pe plan local. Avem preconizate şase-şapte meciuri amicale. Sper să fie o perioadă bună pentru noi, Vor fi şi probleme cu vremea, dar noi avem un teren sintetic la Rovinari, pe care putem să-l folosim”, a afirmat Bogoi pentru Liga 2.ro.