BOGDAN ANDONE, ELIMINAT DE ARBITRUL FEŞNIC

FC Voluntari nu a putut continua seria bună din ultima vreme, când a înregistrat două victorii şi un egal – ilfovenii au cedat, 01, în deplasare la Chindia.

Antrenorul oaspeţilor, Bogdan Andone, a fost mulţumit de jocul elevilor săi şi supărat pe arbitri, mai ales după ce a fost trimis în tribună.

„Nu a fost niciun incident, nu am înjurat, nu nimic, dar aici arbitrii sunt suverani, deciziile lor sunt sfinte la noi. Aş fi vrut să primesc o explicaţie logică şi normală, dar domnul arbitru m-a ignorat cu desăvârşire.

A fost un meci de bătaie, de luptă, din păcate nu am fructificat ocaziile mari şi multe pe care le-am creat, ei au avut cred un singur şut pe poartă.

Am întâlnit un adversar puternic, care se bate pentru playoff. Noi vom juca în playout, se anunţă unul extrem de disputat si de echilibrat, după înjumătăţirea punctelor va fi o situaţie extrem de complicată dacă pierzi două meciuri la rând”, a declarat Bogdan Andone după meci.