Bogdan Andone, după eşecul in faţa Chindiei Târgovişte: „AM PIERDUT PENTRU CĂ NU AM ŞTIUT SĂ GESTIONĂM PARTEA A DOUA”

Bogdan Andone, antrenorul Astrei Giurgiu, regretă absenţa lui Constantin Budescu – fără play makerul echipei, Astra a pierdut două meciuri la rând şi a suferit primul eşec pe teren propriu din acest sezon al Ligii 1, inclusiv în faţa Chindiei Târgovişte.

„Ne-ar fi ajutat o sclipire, o execuţie, o pasă a lui Budescu pentru Alibec. Ar fi fost nevoie să facă diferenţa în astfel de meciuri. Vom vedea dacă Alex loniţă poate juca, cum e cu pregătirea.

Am pierdut pentru că nu am ştiut să gestionăm partea a doua, făcusem două schimbări ofensive. Am riscat pe faza de atac, ştiam că ne va dezechilibra şi, din păcate, nu am putut pune presiune, iar apoi am făcut greşelile din care am primit cele două goluri. Ne-am creat ocazii, dar

nu am luat decizii bune,” a explicat Bogdan Andone.

Patronul grupării din Giurgiu, loan Niculae, nu şi-a ascuns supărarea după înfrângerea de la Dinamo. Bogdan Andone speră ca acesta să revină la sentimente mai bune după meciul din runda următoare.

„Trebuie neapărat să câştigăm la Sibiu, e obligatoriu. Trebuie să ne adunăm, nu e nimic pierdut, suntem pe loc de playoff. Dacă am fi câştigat azi 90-95% eram în playoff.

E important ca patronul echipei să fie alături de noi, nu e momentul să se depărteze de echipă, important e ca echipa să intre în playoff. E important acum să câştigăm la Sibiu pentru a juca liniştiţi meciul cu Sepsi,” a spus Bogdan Andone.