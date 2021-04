Radu GEORGESCU_

Multe dintre pieţele europene erau închise cu prilejul minivacanţei de Paşte. Leul a avut o evoluţie uşor descendentă, dar s-a menţnut sub max-imu istoric de 4,9251 lei, atins în ultima zi din martie. Primele tranzacţii de luni s-au realizat la 4,914 – 4,916 lei. Maximul şedinţei era de 4,92 lei iar media a urcat de la 4,9106 la 4,9161 lei. Leul ar putea să recupereze din pierderile suferite luna trecută, după ce premierul Florin Cîţu a afirmat luni că România ar putea ajunge la sfârşitul lunii iulie la 10 milioane de persoane vaccinate. Această evoluţie ar putea permite o redeschidere în totalitate a economiei. Analiştii de la BCR observau în buletinul de informare al băncii că BNR „nu este îngrijorată de deprecierea recentă a leului deoarece moneda naţională a pierdut mai puţin de 0,5% în acest an, cu impact minor asupra inflaţiei. Estimarea noastră de curs de schimb pentru finalul acestui an este 4,95”. Evoluţia are loc în condiţiile în care „activitatea economică a încetinit la 88% din media unei luni normale pre-criză în primele patru săptămâni din martie, de la 92% în februarie”, cum precizează analiza BCR. Euro scădea uşor 1,1738 – 1,1772 dolari, iar cursul monedei americane a urcat de la 4,1684 la 4,1871 lei. Deprecierea euro a apărut după ce guvernul Franţei a majorat estimarea privind deficitul bugetar din acest an de la 8,5% din PIB la 9%, după intrarea în a treia carantină naţională, iar Departamentul american al Muncii a anunţat vinerea trecută crearea în martie a 916.000 noi slujbe, exceptând cele din domeniul agricol, şi o scădere a ratei şomajului de la 6,2% în februarie la 6%. Moneda elveţiană stagna în culoarul 1,107 – 1,11 franci/euro iar media ei urcat de la 4,4304 la 4,4393 lei. Lira sterlină se aprecia la 1,1749 – 1,1802 euro iar media ei a sărit de la 5,7656 la 5,8021 lei. Cotaţiile metalului galben erau stabile, 1.722 -1.728 dolari, în condiţiile în care multe pieţe europene erau închise. Aprecierea monedei americane a ridicat preţul gramului de aur de la 231,7812 la 232,3158 lei. Piaţa monetară era calmă, iar dobânzile interbancare nu cunoşteau modificări. Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) pentru trimestrul al doilea a fost calculat de BNR la 1,67%. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a început săptămâna la 1,66%. Indicele la şase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 1,72% iar indicele ROBOR la 12 luni la 1,76%. Bitcoin stagna pe platforma integratoare WorldCoinIndex sub pragul de 60.000 dolari iar cotaţiile fluctuau între 56.800 şi 58.400 dolari.