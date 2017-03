Blocul Dacia din oraşul Fieni, are grave probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi sistemul de canalizare

Share This





















Blocul Dacia din oraşul Fieni ce are în componenţă cinci scări, urmează să fie contorizat la nivel de imobil privind sistemul de alimentare cu apă potabilă. La acest moment, gradul de uzură a instalaţiei de apă din Blocul Dacia este foarte mare. Instalaţia este în mare parte realizată din PVC şi are o vechime de peste 30-40 de ani. Se înregistrează mari pierderi atât pe sistemul de distribuţie apă potabilă, dar şi pe sistemul de colectare a apei uzate-canalizare. Subsolul blocului este un adevărat focar de infecţie: „Avem un singur cămin la tot blocul, pe toate cele cinci scări, vreo 60 de familii. Pierderile le-am mai remediat, că altfel nu aveam noi apă. Trebuie să scoatem neapărat alimentarea cu apă din beci. În beci, dacă canalizarea este toată ruptă, toate necesităţile curg în beci şi din beci supraplinul care ajunge la nivelul gurilor care merg la canalizare curge, restul rămân în beci, miros, infecţii. Necazul este de când am luat bolcul, este această situaţie, nu de ieri, de astăzi”, a declarat Creţa Ilarie, locatar al blocului Dacia.

Locatarii Blocului Dacia, autorităţile locale din Fieni şi reprezentanţii Companiei de Apă Târgovişte- directorul tehnic loan Ţuţuianu, juristul Larenţiu Niţu şi directorul CATD Pucioasa, Dan Predescu, s-au aşezat cu toţii la o masă şi au dezbătut această problemă, încercând să găsească cât mai repede rezolvarea problemei. Locatarii spun că şi subsolul blocului reprezintă o mare problemă.

La finalul dezbaterii, locatarii Blocului Dacia au primit asigurări din partea reprezentanţilor Companiei de Apă Târgovişte că vor fi sprijiniţi în soluţionarea problemei, conform legislaţiei în vigoare: „Noi, Compania încercăm să le dăm o mână de ajutor locatarilor din Blocul Dacia, astfel încât să putem pune la punct instalaţia interioară a blocului, cu ajutorul nostru, dar costurile, suportate de locatarii blocului. Instalaţia lasă de dorit, este o instalaţie veche de peste 30-40 de ani, făcută din PVC care are fisuri şi pe lângă asta prezintă şi un pericol de contaminare a apei. Când Compania a preluat instalaţia de distribuţie apă în oraşul Fieni, toate blocurile s-au aflat în situaţia aceasta. Adică nu există apometru de imobil, de scară, existau doar nişte apometre interioare. Acum suntem în situaţia în care Blocul Dacia este singurul şi mai avem şi alte două scări, şi cu asta se va încheia în Fieni şi sistemul de con-torizare la nivel de imobil… Problemele subsolului Blocului Dacia sunt cumulate. De-a lungul timpului, subsolul s-a transformat într-o fosă. Toată canalizarea blocului refulează în subsol. Pe un sistem de supraplin canalizarea blocului deversează în canalizarea oraşului că altminteri vedeam cum refulează pe geamuri şi vedeam alte minuni”, a declarat directorul de la Compania de Apă Pucioasa, Dan Predescu. Şi autorităţile locale, susţin locatarii Blocului Dacia, atât cât le permite legea: „Am promis că o să-i sprijin să înfiinţeze asociaţia de proprietari iar în al dolea rând, lucrurile s-au lămurit în urma discuţiei dintre locatari şi reprezentanţii Companiei de Apă Târgovişte „, a declarat primarul Iulian Tătulescu. Cele 60 de familii din Blocul Dacia îşi doresc ca în cel mai scurt timp să rezolve problema legată de contorizarea la nivel de imobil privind sistemul de alimentare cu apă potabilă, cât şi problema canalizării blocului.