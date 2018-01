Blajul se întăreşte ADVERSARA CSM-ULUI ADUCE JUCĂTOARE DE LOT NAŢIONAL CSM Volei Alba Blaj a transferat-o pe Lynda Morales, o jucătoare din Porto Rico, care va evolua pe poziţia de centru, a anunţat campioana României la volei feminin, pe pagina sa de Facebook

Share This





















Morales (1,88 m, 74 kg), care a participat cu echipa naţională a ţării sale la Campionatul Mondial din 2014 şi la Jocurile Olimpice din 2016, s-a născut în SUA (Glendale/California), pe 20 mai 1988 şi are şi cetăţenie americană. Lynda Morales se află la prima sa experienţă în Europa, după ce a mai jucat la echipe din Porto Rico şi Filipine.

Iată ce scrie pe pagina de Facebook a clubului din Blaj

„BUN VENIT, LYNDA MORALES!

CSM Volei Alba Blaj anunţă transferul jucătoarei LYNDA MORALES, care va evolua la campioana României pe poziţia de centru. Fostă componentă a naţionalei statului Porto Rico, cu care a participat la Campionatul Mondial 2014 şi la Jocurile Olimpice 2016, LYNDA MORALES (1,88 m şi 74 kg) s-a născut în SUA, pe 20 mai 1988 (Glendale, California) şi are cetăţenie americană. LYNDA MORALES a mai jucat în Europa, la Besiktas Istanbul, în rest evoluând la echipe din Porto Rico şi Fili-pine.

LYNDA MORALES, care se va alătura lotului pregătit de Darko Zakoc la sfârşitul acestei săptămâni, va purta numărul 17 pe tricou, clubul nostru făcând eforturi pentru ca noua sa jucătoare să poată fi utilizată încă de la meciul din Liga Campionilor, cu Developres Rze-szow, programat în Polonia, joi, 11 ianuarie

2018.

Vladimir BACŞIŞ, director general CSM Volei Alba Blaj: „Odată cu transferul Lyndei Morales, am reuşit să acoperim şi postul de centru, unde aveam doar două soluţii până acum. Sperăm că Lynda se va integra cât mai repede în angrenajul echipei şi că ne va ajuta în realizarea obiectivelor propuse pentru acest sezon.”

CSM Volei Alba Blaj îi urează noii sale voleibaliste mult succes şi multe realizări alături de campioana României, atât în competiţia internă, cât şi în Liga Campionilor!