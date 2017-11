Bilanţul Primăriei Răcari la final de an

Share This





















Chiar dacă iarna ne bate la uşă, administraţia de la Răcari, face tot posibilul ca unele ivestiţii să fie realizate. S-a dat ordinul de începere a lucrărilor privind asfaltarea a trei străzi în satele Stăneşti şi Bălăneşti, un proiect mult aşteptat de cetăţeni.

O altă veste bună, zilele trecute a fost predată noua reţea de apă din cartierele Săbieşti, Stăneşti şi Bălăneşti, către Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa.

Reabilitarea blocurilor din Răcari este un proiect mult dorit dar care mai are de aşteptat. Edilul Marius Caraveţeanu însă este încrezător că anul viitor investiţia va intra în linie dreaptă.

Reţeaua de canalizare în Răcari, este o altă investiţie foarte importantă ce trebuie realizată. Edilul Marius Caraveţeanu a spus că acestă investiţie se va realiza prin POIM. Dar până la accesarea fondurilor prin POIM, administraţia de la Răcari a luat aprobarea Consiliului Local pentru construirea a două fose septice în zona blocurilor pentru a putea curăţa subsolul blocurilor care este un adevărat focar.

O altă prioritate stringentă la nivelul oraşului Răcari, reprezintă reabilitarea unui tronson din DJ 711 A. Autorităţile de la Răcari au adus în atenţia preşedintelui CJ, această problemă şi au primit promisiunea că în primăvara anului 2018 se va rezolva.

Primarul Marius Caraveţeanu a ţinut să sublinieze ideea că s-a lucrat pe DJ de către CJ Dâmboviţa însă mai este un tronson care prezintă un real pericol. Prin PNDL 2, oraşul Răcari are doar un singur proiect în valoare de 4,4 milioane lei şi priveşte asfaltarea unor străzi. Toate celelalte proiecte privind reabilitarea iluminatului public şi a unor clădiri publice nu au prins finanţare pe PNDL 2,urmând a fi depuse pe POR.

Din punct de vedere al gradului de colectare a taxelor şi impozitelor, în ultima perioadă, la Răcari se înregistrează o revigorare. Procentul este undeva la 70%. Răcărenii beneficiază în aceste săptămâni şi de facilităţi fiscale.

Primăria Răcari nu are probleme financiare şi salariile sunt plătite la zi.

La Răcari, deszăpezirea se face în regie proprie. Admnistraţia a pregătit comandamentul de iarnă dar şi parcul auto. SVSU Răcari, ca de fiecare dată este cu lopata la picior.

Administraţia de la Răcari, ca de fiecare dată pentru data de 1 Decembrie, a pregătit Marşul Tricolorului.

Vor avea loc şi depuneri de coroane la Monumentul eroilor răcăreni. Nu în ulimul rând, de 1 Decembrie, în oraşul Răcari cu siguranţă vom vedea că cetăţenii vor promova proiectul iniţiat cu vreo trei ani în urmă, şi anume, arborarea drapelului naţional al României în propria gospodărie.

Vestea mult aşteptată de prichindeii răcăreni, a venit din partea edilului Marius Caraveţeanu, şi amune: Ho, ho, ho, Moş Crăciun va sosi încărcat cu daruri la Răcari, urmând să li se comunice toate detaliile în săptămânile următoare.