Bilanţul anului 2017 la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa!

Conducerea CJAS Dâmboviţa în cadrul ultimei conferinţei de presă a prezentat bilanţul activităţii pe anul 2017. Niculina Sandu, director general al Casei de Sănătate Dâmboviţa, a prezentat situaţia la zi a contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, dar şi nivelul decontărilor realizate de instituţia de profil, care, la data de 30 noiembrie 2017, nu înregistra plăţi restante către furnizorii de servicii medicale şi medicamente mai mari de 90 de zil: „Referitor la asistenţa medicală primară, pentru anul 2017, CJAS Dâmboviţa are în derulare contracte de servicii medicale încheiate cu medicii de familie pentru toate localităţile din judeţ, astfel încât, la acest moment, nu există nici o zonă neacoperită din punct de vedere al asistenţei medicale primare. La nivelul judeţului Dâmboviţa, din totalul populaţiei de 526.705, un număr de 388.285 persoane sunt înscrise la medicii de familie. Până la 30.11.2017 medicii de familie au realizat un număr de 1.073.692 consultaţii şi un număr de 1.166.352 servicii medicale. De asemenea, CJAS Dâmboviţa se află în relaţie contractuală cu un centru de permanenţă de la Gura Şuţii, centru în care un număr de 6 medici de familie asigură asistenţa medicală în regim de gardă în cursul săptămânii, în intervalul orar 16.00 – 8.00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică non-stop”, a declarat directorul CJAS Dâmboviţa, ec. Niculina Sandu.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, cei 28 de furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Dâmboviţa asigură consultaţii şi servicii pentru un număr de 29 de specialităţi. In primele 11 luni ale anului 2017, CAS Dâmboviţa a decontat un număr de 312.379 servicii, din care 246.490 consultaţii, 56.332 servicii şi 9557 servicii conexe. De asemenea, tot ca urmare a rectificării bugetare de la finele lunii noiembrie 2017, s-au eliminat listele de aşteptare atât la investigaţii paraclinice (CT/RMN), cât şi la dispozitivele medicale. In ceea ce priveşte concediile medicale, până la 30 noiembrie 2017, au fost înregistrate 3545 de solicitări, din care au fost decontate 3322 în valoare de 7905,87.