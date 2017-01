Bilanţ nesatisfăcător al echipelor dâmboviţene. Chindia e departe de locurile promovabile

Share This





















* Evolufii modeste în sezonul de toamnă * Chindia e departe de podium * S-a renunţat la Bicher şi Roşciugă * Cu Nicu Croitoru ca antrenor, pe 10 ianuarie la reunirea lotului * În C3 cel mai bine stă F.C. Aninoasa * Cele mai multe egaluri din serie * Vor fi plecări şi veniri de jucători * Reunirea lotului, pe 20 ianuarie (posibil mai devreme) * Flacăra Moreni e pe locul 9 * Cu golaveraj pozitiv * Urban Titu e „lanternă roşie” * Are doar 11 puncte * Obiectivul este evitarea retrogradării

Echipele dâmboviţene de fotbal din eşaloanele naţionale au avut evoluţii modeste în sezonul de toamnă.

Chindia s-a clasat pe locul 7, cu 29p şi +2 la adevăr, în 19 meciuri în Liga a 2-a. Echipa din Vechea Cetate de Scaun e departe de podium, la 9 puncte de F.C. Braşov (locul 3, cu 38p) la 10 puncte de UTA Bătrâna Doamnă (locul 2, cu 39p) şi la 16 puncte de echipa din vârful clasamentului Juventus Bucureşti (locul 1, cu 45p şi +18 la adevăr). Chindia are 9 victorii, două egaluri şi 8 înfrângeri. Are +5 (27-22) la golaveraj.

S-au anunţat mai multe plecări printre care Bicher şi Roşciugă. La capitolul veniri de jucători nu s-au făcut nominalizări. Venirea lui Corbu (Dinamo) e doar un zvon. Echipa de sub Turnul Chindiei va relua pregătirile pe 10 ianuarie, tot cu Nicu Croitoru la timonă.

În C3, cel mai bine dintre echipele dâmboviţene stă F.C. Aninoasa. Formaţia antrenată de Cristi Bălaşa este după disputarea meciurilor din tur (14) pe locul 7, cu 19p şi -2 la adevăr. A câştigat 15p acasă şi 4 în deplasare. Cele 19 puncte le-a acumulat din 4 victorii şi 7 egaluri, suferind 3 înfrângeri. Are golaveraj pozitiv, +4 (16-12). Va începe pregătirile pe 20 ianuarie (e posibil şi mai devreme) cu 3-4 jucători noi. Vor pleca jucători care au evoluat mai puţin şi modest în turul de campionat.

Nou-promovata Flacăra Moreni a terminat prima parte a campionatului pe locul 9 cu 18 şi -6 la adevăr. Are 4 victorii, 6 egaluri şi 4 înfrângeri. A obţinut 15 puncte acasă şi 3 în deplasare. A marcat 20 de goluri şi a primit 14 având +6 la golaveraj. Antrenorul Gabriel Paraschiv va suna adunarea în prima parte a lunii ianuarie.

Decepţia se numeşte Urban Titu care este „lanternă roşie” în Liga a 3-a, seria a 3-a. Echipa antrenată de Gheorghe Becheanu şi Marinică Ionică are în cont doar 11p şi -10 la adevăr. Are 2 victorii, 5 egaluri şi 7 înfrângeri. A acumulat 9 puncte acasă (stadionul Orăşenesc) şi 2 puncte în deplasare. Are -9 la adevăr marcând 19 goluri şi încasând 28. Se anunţă câteva schimbări de jucători în această perioadă precom-petiţională. Obiectivul formaţiei din Titu este evitarea retrogradării.