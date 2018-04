Bilanful accidentelor rutiere pe drumurile din Dâmboviţa

Share This





















In ultimele patru zile pe raza judeţului Dâmboviţa s-au produs 11 accidente de circulaţie, soldate cu decesul unei persoane, rănirea gravă a alteia şi vătămarea corporală uşoară a nouă persoane.

Din verificări a reieşit că unul dintre şoferi, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, nu ar fi păstrat o distanţă corespunzătoare în timpul deplasării şi alţi doi conducători auto nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi ori la schimbarea direcţiei de deplasare.

De asemenea, patru accidente de circulaţie s-au produs pe fondul abaterilor comise de biciclişti şi unul ca urmare a traversării neregulamentare a părţii carosabile de către un minor lăsat nesupravegheat.

Alte trei evenimente au avut drept cauze generatoare neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi vehiculelor. In toate situaţiile, poliţiştii au întocmit dosare penale.

Pentru prevenirea evenimentelor nedorite în trafic, poliţiştii le recomandă şoferilor să acorde o atenţie deosebită pietonilor, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să adopte o manieră prudentă de conducere, fără bruscarea comenzilor vehiculelor şi să efectueze fiecare manevră doar după o temeinică asigurare.

De asemenea, pietonii şi bicicliştii sunt sfătuiţi să-şi sporească atenţia şi să respecte cu stricteţe regulile de circulaţie atunci când se deplasează pe drumurile publice.