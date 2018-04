BicicliÅŸtii, un real pericol pe drumurile publice

Share This





















Tot mai multă lume preferă să folosească bicicleta pentru a se deplasa pe distanţe scurte. Mai ales în oraş, se dovedeşte a fi un mijloc de deplasare foarte eficient, cu multe avantaje.

Ce trebuie să ştii dacă vrei să circuli cu bicicleta pe drumul public?

În primul rând, pentru a putea conduce o bicicletă pe drumurile publice, trebuie să ai vârsta minimă de 14 ani.

Nu este suficient însă. Trebuie să cunoşti regulile de circulaţie şi să fii echipat corespunzător.

Când circuli pe bicicletă, nu traversa carosabilul pe trecerile pentru pietoni!

Pe autostrăzi este interzisă circulaţia cu bicicleta.

Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, trebuie să ai asupra ta actul de identitate. Cum trebuie să-ţi echipezi bicicleta?

În circulaţia pe drumurile publice, bicicleta trebuie să fie prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace, cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie, cu sistem de avertizare sonoră.

De asemenea, pe timp de noapte, bicicleta trebuie echipată în faţă cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluo-rescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare.

Totodată, bicicleta trebuie echipată cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflec-torizante, de culoare portocalie, fixate pe spiţele roţilor.

Se interzice conducătorilor de biciclete:

– să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia „Accesul interzis bicicletelor”;

– să înveţe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate;

– să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor; – să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;

– să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

– să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

– să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat;

– să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

– să circule pe aleile din parcuri sau grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia pietonilor;

– să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

– să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

– să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent – reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusă;

– să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul.

Pentru neîndeplinirea acestor obligaţii, eşti pasibil de sancţiune! Respectă legea, pentru un plus de siguranţă!