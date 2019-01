Biciclist accidentat mortal

Share This





















In această dimineaţă, pe DN 7 -Titu, a avut loc un accident rutier, un biciclist a fost accident mortal. Potrivit primelor date, şoferul unui autoturism s-a angajat în depăşirea unei alte maşini, moment în care a derapat şi a pierdut controlul volanului, acroşând şi accide-tând mortal un biclist care se deplasa pe partea stângă a direcţiei de deplasare a ambelor maşini, Piteşti-Bucureşti.

Biciclistul avea 78 de ani, şoferul autoturismului care l-a accidentat pe biciclist are vârsta de 24 de ani şi este din Găeşti, iar celălalt şofer are vârsta de 33 de ani, este din Merişu. Poliţiştii fac cercetări la faţa locului şi cel mai probabil vor întocmi, în cauză, dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Şoferul a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, carosabil umed. Poliţia Rutieră le reaminteşte conducătorilor auto ca în condiţiile unui carosabil umed să adopte o manieră calmă de pilotare, evitând bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar să ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum şi să efectueze fiecare manevră numai după o temeinică asigurare.

În situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza stropilor de ploaie sau fulgilor de zăpadă, folosirea luminilor de către ceilalţi şoferi reduce riscul producerii unor accidente cauzate de neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers. De aceea, poliţiştii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. Atenţie deosebită necesită şi sistemul de ventilaţie-dez-aburire a parbrizului şi lunetei maşinii, care trebuie să funcţioneze impecabil.

Un alt fenomen cu care şoferii se pot confrunta în aceste zile este ceaţa. Amintim faptul că toţi conducătorii auto sunt obligaţi prin lege ca în asemenea condiţii să utilizeze luminile de întâlnire şi de ceaţă (dacă prin construcţie autovehiculul este prevăzut şi cu proiectoare de ceaţă).

Reamintim obligaţia conducătorilor de vehicule să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi sau 50 de km/h în afara localităţilor, când ceaţa reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Această viteză permite oprirea în condiţii de siguranţă, atunci când apare o situaţie de pericol. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule.

Neadaptarea vitezei la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere!

Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum si de trafic!

Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident;

Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!