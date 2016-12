Beţi la volan

Share This





















Poliţiştii rutieri au depistat doi tineri, în timp ce conduceau autoturisme pe raza judeţului, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, aceştia au prezentat alcoolemii de peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care au fost conduşi la spital în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice, însă tinerii au refuzat prelevarea mostrelor biologice.

De asemenea, din cercetări a reieşit că unul dintre aceştia nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele celor în cauză, poliţiştii au întocmit dosare penale pentru comiterea infracţiunilor de refuz ori sustragere a conducătorului unui autovehicul de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, respectiv conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Totodată, un bărbat de 48 de ani, din Târgovişte, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii, deşi avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Poliţia rutieră atrage atenţia conducătorilor auto:

– Şofatul sub influenţa băuturilor alcoolice reprezintă una din cauzele principale ale agravării consecinţelor accidentelor rutiere.

– Nu vă urcaţi la volan în stare de ebrietate!

– Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, persoanele care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.

– De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie.

– Poliţiştii rutieri acţionează permanent pentru salvarea de vieţi şi sancţionarea celor care nu nerespectă regulile de circulaţie şi pun în pericol siguranţa traficului rutier.