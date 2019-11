Beat si fără permis

Share This





















Un tânăr de 19 ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, reţinut de poliţişti. Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Dragomireşti au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, un tânăr de 19 ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.Cel în cauză este bănuit că, în cursul nopţii de 25 spre 26 octombrie a.c., ar fi sustras un autoturism de pe raza localităţii Râncaciov, profitând de faptul că proprietarul îl lăsase neasigurat.De asemenea, acesta ar fi condus autovehiculul sustras, deşi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.In urma testării cu aparatul etilotest, tânărul a prezentat o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l. Cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, faţă de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.