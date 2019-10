Beat şi fără permis la volan

Share This





















Pe raza municipiului Târgovişte s-a produs un accident de circulaţie, soldat cu pagube material. Din cercetări a reieşit că un tânăr de 19 ani, din Dragomireşti, în timp conducea un autoturism, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi sub influenţa băuturilor alcoolice, a intrat în coliziune cu un alt autoturism care era parcat.Totodată, în urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, şoferul a prezentat o alcoolemie sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expi-rat.Pe numele acestuia, poliţiştii au întocmit dosar penal urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluţie legală prin unitatea de parchet competentă.Alţi doi tineri, de 18 şi 27 de ani, au fost depistaţi în timp ce conduceau autovehicule, pe raza judeţului, deşi nu posedau permise de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, un alt tânăr, de 23 de ani, a fost surprins de poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 10 Poliţie Rurală Petreşti în timp ce conducea un moped neînregistrat în circulaţie şi fără a deţine permis de conducere.De asemenea, din verificări a reieşit faptul că vehiculul i-ar fi fost încredinţat de o altă persoană pentru a îl conduce.Faţă de aceştia, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.