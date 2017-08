Be You SxS Challenge 2017, la final!

Share This





















Proiectul Be You 3×3 Challenge 2017 s-a încheiat pe 9 august 2017, odată cu ultimul atelier Sport, Educaţie, Sănătate. Be You 3×3 Challenge 2017 a unit în mod inovator baschetul 3×3, cel mai practicat sport de masă din lume, cu momente cul-tural-artistice şi educaţia nonformală prin care am abordat probleme sociale de actualitate, fiind un proiect amplu cu impact mare în comunitate. Acesta s-a desfăşurat timp de trei săptămâni în diferite locaţii cuprinzând următoarele activităţi: Schimbul de tineret „Human Rights for You and Me”, din Portugalia-Soure 19-27 iulie, turneul de baschet din 29-30 iulie şi cele 4 ateliere de educaţie nonformală (Stop radicalizării, baschetul 3×3 ca exemplu, Multiculturalitate şi diversitate prin sport – 28 iulie, Drepturile omului – 1 august, Sport,Educaţie,Sănătate – 9 august). În acest proiect au fost implicaţi peste 300 de sportivi, artişti, tineri participanţi la ateliere şi voluntari din 7 ţări de pe 3 continente.

Mulţumim sponsorului principal Meda Park şi partenerilor noştri: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte, Associacăo de Defesa do Patrimonio Cultural e Natural de Soure, Complexul Turistic de Nataţie Târgovişte, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Crucea Roşie Dâmboviţa, Sport Arena şi FIBA 3×3. În acelaşi timp, adresăm mulţumiri voluntarilor şi prietenilor noştri care ne-au fost alături la fiecare eveniment al proiectului.

Succesul acestui proiect ne-a motivat să ne dorim mai mult. Drept dovadă, am început deja pregătirile pentru ediţia din vara anului 2018. În continuare vă invităm cu drag în proiectele şi evenimentele noastre care vor demara din luna septembrie.

Mai jos, redăm câteva impresii ale participanţilor şi voluntarilor noştri: „În această perioadă petrecută alături de voi m-am simţit minunat, energizată. Nu am simţit o obligaţie să vin la activităţi, ci o plăcere, un mod de relaxare.Vreau să vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi şi sper să mai urmeze proiecte la care să particip.”

„Am fost entuziasmat să fac parte din această echipă minunată. Am îmbinat utilul cu plăcutul făcând numeroase work-shopuri.”

„Activităţile leagă oamenii.” „Mă simt mândră că am participat la această activitate, iar pe viitor îmi doresc să repet activitatea deoarece pentru mine a fost precum „o gură de aer” pentru a ieşi din monotonia cu care eram obişnuită.” „M-am simţit ca într-o familie.” „Mi-am îmbunătăţit abilităţile de comunicare şi pe cele organizatorice.” „Mi-a plăcut mult, mult şi mă bucur că am putut lua parte la acest workshop.” „Mi-am făcut prieteni noi, cu care sunt sigură că voi păstra legătura.”

Concluziile acestui proiect sunt redate de vicepreşedintele Asociaţiei Be You, Ilona Balint în următoarele cuvinte: „A fost un proiect care a demonstrat că voinţa trece peste orice obstacol, trebuie doar să crezi şi să lupţi pentru ceea ce îţi doreşti. Am lăsat o parte din sufletul meu la fiecare activitate desfăşurată şi m-a bucurat enorm văzându-i pe participanţi interesaţi de proiect, de subiectele atelierelor, atraşi de nonformalul activităţilor şi dornici să acumuleze cât mai multe cunoştinţe, competenţe şi abilităţi. S-au legat prietenii de durată, socializarea şi interrelaţionarea fiind elemente importante de coeziune. Mulţumesc tuturor pentru participare şi implicare!”