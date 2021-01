Bazinul didactic de înot de la Moreni, aproape de finalizare

Bazinul didactic de înot, o investiţie utilă şi aşteptată cu interes de morenari, este foarte aproape de finalizare. La mai puţin de un an de la demararea lucrărilor, potrivit primarului municipiului, Constantin Dinu, bazinul ar putea fi deschis chiar de luna viitoare, în cazul în care situaţia medical ar permite acest lucru.. La momentul actual vestiarele sunt finalizate şi se lucrează la placarea piscinei. Proiectul a fost finanţat prin Compania Naţională de Investiţii, obligaţia autorităţilor locale fiind aceea de a realiza racordările la reţelele de utilităţi.

„Este un bazin de înot realizat prin Compania Naţională de Investiţii. Are o valoare de aproximativ 6,4 milioane lei, contribuţia Primăriei fiind aceea de a pune la dispoziţie utilităţile, adică racordarea la energie termică, racordarea la curent, apă, canal. Toate investiţiile cu utilităţile au costat Primăria Moreni undeva la 1 milion de lei. Termenul de finalizare este pe 15 februarie 2021. Lucrările au început în 2019, luna aprilie”, a declarat primarul Municipiului Moreni, Constantin Dinu.

„Îl felicit pe domnul primar Constantin Dinu pentru acest obiectiv realizat în municipiul Moreni.

Investiţia de peste 6 milioane de lei s-a făcut pe terenul asigurat de municipalitatea morenară, suma necesară ridicării acestui complex fiind asigurată de Compania Naţională de Investiţii. Voi susţine astfel de iniţiative, iar Consiliul Judeţean Dâmboviţa va asigura sprijinul necesar tuturor primăriilor care vor să aducă un plus în viaţa dâmboviţenilor”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, cu prilejul deplasării de lucru la Moreni.