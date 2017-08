Bătrâna Doamnă în vizită la Curtea Domnească „Lăncierii” târgovişteni pot triumfa

Share This





















Peste cinci zile începe o nouă ediţie, a 77 a, din Liga a 2-a. Va fi o serie cu 18 echipe unde se vor juca meciuri tur-retur, fără play-off sau play-out.

Sezonul trecut a fost unul plin de abandonuri, dispariţii, insolvenţe. Nimeni nu s-a simţit responsabil. Nu a existat vinovaţi în această lume de smecheri. FC Braşov a dat faliment şi i-a luat locul Metalul Snagov. Foresta Suceava a subcombat de mult, nu a crezut nimeni şi iat-o acum la un pas de desfiinţare. Conducătorii moldoveni au baut în avans laptele „vacii de aur” şi acum se pregătesc să-i facă felul. Vor păpa tot şi apoi se vor mânca între ei.

Chindia va juca în runda inaugurală cu UTA Arad, o echipă cu pretenţii la promovare. Echipa de pe malurile Mureşului şi-a asigurat serviciile a nu mai puţin de şapte jucători: Mădălin Ciucă (CSMS Iaşi), Ştefan Grigorie (FC Braşov), Dan Roman (CFR Cluj), Bujamin Asani şi Izet Ajullahn (ambii din Macedonia), Alin Cârstocea (Viitorul Constanţa), Branko Grahovac (CSMS Poli Iaşi), Cristian Scutaru (ACS Poli Timişoara). Dintre aceştia, Ciucă (34 ani), Grahovac (34 ani), Grigore (35 de ani), Roman (31 de ani), Scutaru (30 de ani) au peste 30 de ani. La capitolul veniri îl putem include şi pe antrenorul, Adrian Mihalcea (venit de la Dunărea Călăraşi), care l-a înlocuit pe Laurenţiu Roşu.

În sezonul trecut, cocheta Bătrâna Doamnă, a terminat campionatul pe locul 3. Această poziţie i-a permis să susţină meciurile de baraj pentru promovare/menţinere în Liga 1, cu ACS Poli Timişoara, 1-2 (la Timişoara) şi 1-3 (la Şiria).

Chindia are meci greu cu UTA, pe stadionul Eugen Popescu. Consider că „Lăncierii” târgovişteni pot triumfa dacă sunt fermi în defensiv şi eficienţi în ofensivă. Tripleta din atac, Neicuţescu, Bâftoi, Cherchez, pot pune probleme mari oricărei defensive. Cei trei jucători au dorinţa de a ataca fără teamă de adversari. Apoi mijlocaşii Honciu, L. Mihai, sau Stoica, trebuie să ştie că într-un meci de fotbal este o singură minge. Deci trebuie să o ai.

Am încredere în Martac, Vătavu, Ciobotariu, Dumitraşcu, chiar Cernea şi Ispas, că-l vor proteja pe eficientul portar, Iustin Popescu sau, după caz, Meilă sau Aioanei.