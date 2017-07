BASCHETUL TARGOVIŞTEAN, APROAPE DE COLAPS

Share This





















Târgoviştea riscă un nou sezon în care echipa de baschet feminin să se încerce imposibilul. Potrivit informaţiilor apărute chiar pe pagina de Facebook a clubului dâmboviţean, şansele ca CS Municipal să aibă din nou o echipă de baschet care să se poată lupta cu şanse la titlul national sunt aporape nule. Diferendul dintre CS Municipal şi antrenorul grec George Dikeoulakos continuă să reprezinte o piatră de moară agăţată de picioarele formaţiei noastre, care nu poate efectua transferuri pentru că nu şi-a achitat datoria către tehnicianul grec. Suma pe care fosta campioană a României o datorează lui Dikeoulakos este de aproximativ 100.000 de euro, însă starea de fapt datează de ani buni. Vechea conducere a clubului nu a reuşit să soluţioneze cazul. În ciuda promisiunilor pe care le-a făcut faţă de suporteri la câteva zile după ce a fost instalat în fotoliul de preşedinte al clubului, Cipri-an Prisăcaru nu a rezolvat problema, cu menţiunea că actualul şef al formaţiei dâm-boviţene se face vinovat doar de promisiuni neonorate, nu şi de situaţia în sine.

Iată ce a apărut pe pagina de Facebook a clubului dâmboviţean în urmă cu puţine zile:

„Tribunalul Dambovita a acordat un nou termen pentru data de 02.08.2017, in dosarul 475/120/2017, care are ca obiect recunoaşterea hotararii BAT 0383/13 pe speta Dikeoulakos – CSM Targovişte.

Pentru buna informare a iubitorilor baschetului, dorim sa facem cunoscut faptul ca in aceste conditii echipa noastra va suporta in continuare sanctiunile impuse de BAT – FIBA si de FR Baschet.

Concret, ramanem in continuare blocati in privinta libertatii de a efectua transferuri, ramanand foarte putine jucatoare eligibile pentru a fi legitimate la clubul nostru.

Saptamana viitoare va avea loc o intal-nire intre reprezentantii municipalitatii, conducerea clubului si conducerea tehnica a echipei, in urma careia se va cunoaste viitorul echipei de baschet a clubului.

Avand in vedere existenta unui dosar pe rolul instantei, CSM Targoviste isi rezerva dreptul de a dezbate subiectul dosarului numai dupa pronuntarea instantei.”