Baschet.ro: „Horia Păun a demisionat din fruntea FRB”

Horia Păun a demisionat din poziţia de preşedinte al Federaţiei Române de Baschet. Decizia sa de a nu mai continua la Federaţia Română de Baschet a fost prezentată în faţa Consiliului Director, întrunit într-o şedinţă care se desfăşoară în aceste momente.

Conform Statutului FRB, secretarul general al forului românesc va fi preşedinte interimar până la următoarele alegeri. Având în vedere că Dan Berceanu a demi-sioniat şi el din poziţia de secretar general, în urmă cu două săptămâni, lăsându-i locul lui Adrian Voinescu, acesta din urmă este noul preşedinte interimar al Federaţiei Române de Baschet.

lncertitudinea a planat asupra forului de la Bucureşti pe tot parcursul acestei prime jumătăţi de an, când, teoretic, urma să fie organizate noi alegeri la FRB, dar care nu au avut loc din diverse motive, anunţă baschet.ro, cel mai important site de profil din România.

Informaţia a fost confirmată ulterior pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Baschet, unde a apărut un comunicat de presă pe acest subiect:

„Horia Paun i-a informat pe membrii Consiliului Director in cadrul sedintei video care s-a desfasurat in aceasta dupa-ami-aza ca a decis, astazi, sa demisioneze din functia de presed-inte al Federatiei Romane de Baschet, functie in care a fost ales cu majoritate clara de voturi de Adunarea Generala a FRB atat in 2013, cat si 2017.”, se anunţă în comunicat.