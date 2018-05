Barajul pentru promovare e şi mai aproape REMIZA EROICĂ PENTRU CHINDIA CS Mioveni – Chindia Târgovişte 2-2 (2-1)

Share This





















Stadion: Mioveni. Spectatori: 1500 Au marcat: Năstăsie (min.5), Lazăr (min.45) / L. Mihai (min.16), D. Florea (min.51 – pen.)

Mioveni: F. Croitoru – Rob. Gherghe, Fl. Ilie (Tirică 72′), Gugu, Ct. Alexe -Mîrzeanu (Al. Neagu 56′), R. Lazăr -Rădescu, Ed. Florescu (Val. Balint 81′), Ayza (cpt.) – C. Năstăsie Rezerve neutilizate: Bg. Preda – Andr. Neagoe, Roşoagă, Mih. Vintilă Antrenor: Iordan Eftimie Chindia: Aioani – Martac, D. Ciobotariu, Vătavu, C. Dinu (cpt.)(D. Dumitraşcu 65′) -Cr. Neguţ, Rogoveanu, L. Mihai, C. Stoica (Pencea 90′) – D. Florea, Jurj (Nisipeanu

75′)

Rezerve neutilizate: Meilă – Andr. Şerban, Acasandrei, Ov. Morariu Antrenor: Nicolae Croitoru Eliminare: Cristian Neguţ 40′ (cumul de cartonaşe galbene)

Min 90+4 Centrare perfectă din stânga careului a lui Ayza, mingea merge la bara a doua, acolo de unde Rădescu reia din 6 metri sub transversală, însă Aioani intervine miraculos şi deviază in extremis în corner. Mioveniul ratează victoria la ultima fază. Nu a mai avut norocul din precedentul joc, cel de la Piteşti, cu FC Argeş

Min 86 Aioani reţine în doi timpi lângă bara din stânga sa o minge triisă direct pe poartă de Năstăsie dintr-o lovitură liberă de la 23 de metri central

Min 51 2-2 Daniel Florea execută lovitura de pedeapsă în dreapta, tare, aproape de bară, şi readuce egalitatea. Croitoru sărise în partea opusă

Min 45 2-1 Combinaţie frumoasă în careul Chindiei a jucătorilor Mioveniului, Ayza primeşte cu spatele la poartă şi trimite înapoi pentru urcarea lui Rareş Lazăr, care prinde un şut superb de la 25 de metri, lângă bara din dreapa lui Aioani

Min 40 Ayza scapă cu mingea la picior din duelul cu Martac, Cristian Neguţ vine din lateral şi îi pune o talpă direct pe gambă. Arbitrul îi arată al doilea galben şi îl elimină

Min 31 Liviu Mihai preia pe piept în faţa careului, trage din drop şi mingea şterge transversala şi se duce apoi peste poartă. Ocazie mare Chindia

Min 30 Ayza îi aşează mingea din marginea careului în dreapta pentru incursiunea lui Rădescu, acesta trage din prima către colţul lung, însă greşeşte ţinta. Balonul s-a dus la doi metri pe lângă bara din dreapta lui Aioani

Min 24 Venit din alergare, pentru a şuta într-o minge trimisă din dreapta, Liviu Mihai trage pe jos din faţa careului, însă balonul se duce razant cu bara din stânga

Min 17 Eduard Florescu centrează în careu dintr-o lovitură liberă din flancul drept, mingea e reluată slab cu capul pe poartă, iar Aioani reţine fără probleme

Min 16 1-1 Liviu Mihai bate lovitura liberă din faţa careului de 16 metri prin zid, uşor lateral dreapta, lângă bară. Gol frumos, cu Croitoru plecat în partea opusă, dar revenit pe poziţii, însă fără şansă să ajungă la minge

Min 15 Liviu Mihai câştigă duelul în flancul stâng, centrează în faţa careului pentru Daniel Florea, care e ţinut de Florin Ilie. Faza s-a petrecut razant cu linia careul, iar arbitrul dă lovitură liberă, nu penalty.

Min 8 Daniel Florea trage de la 25 de metri uşor lateral dreapta pe lângă bara colţului lung

Min 5 1-0 Rădescu avansează în flancul drept, pătrunde în careu, trimite în centru la Cosmin Năstăsie, care, nemarcat, preia lejer la 10 metri şi trage lângă bara din dreapta, pe jos. Aioani, mascat de Ayza, care se afla în offside, nu vede mingea şi nu intervine