Bani pentru achiziţia de tablete pentru 500.000 elevi Cum pot face primăriile decontările

S-a adoptat luni, ordonanţa privind fondurile pentru achiziţia de echipamente sanitare pentru noul an şcolar. Guvernul a alocat bani pentru achiziţia de tablete şi dispozitive electronice pentru un număr de aproximativ 500.000 de elevi: „S-a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a unor sume necesare pentru achiziţia de echipamente şi materiale sanitare în vederea începerii noului an şcolar. Astfel, din fonduri externe nerambursabile a fost alocat un buget de 175 de milioane de euro, care urmează să finanţeze următoarele categorii de achiziţii: 100 de milioane de euro sunt destinate pentru achiziţia de tablete şi dispozitive electronice pentru învăţământul online pentru un număr de aproximativ 500.000 de elevi; 50 de milioane de euro vor fi fonduri pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziţia materialelor de protecţie sanitară şi medicală, vorbim despre măşti şi dezinfectanţi în şcoli; 25 de milioane de euro vor fi sume alocate pentru achiziţia de containere sanitare mobile, care vor beneficia în acelaşi timp de o finanţare de 5.000 de euro per container pentru racordul acestora la infrastructura de apă şi canalizare. Practic, vorbim de un număr de aproximativ 5.000 de containere sanitare care vor permite la începerea anului şcolar să asigure necesităţile din punct de vedere sanitar pentru elevi, respectiv toalete, chiuvete, apă curentă pentru igienizarea şi pentru asigurarea necesităţilor din punct de vedere sanitar ale elevilor. Cine poate aplica pentru aceste fonduri? Vorbim despre autorităţile locale, inspectoratele şcolare judeţene, precum şi unităţile şcolare. Acestea pot aplica în mod individual sau în parteneriat şi pot cere decontarea cheltuielilor efectuate pe aceste categorii de obiective începând din luna octombrie. Important însă este că este permisă decontarea cheltuielilor pentru aceste categorii de achiziţii efectuate începând cu 1 august. Practic, autorităţile locale care au achiziţionat tablete pentru elevi, dispozitive electronice pentru învăţământul online, măşti, materiale de protecţie sanitară, care au efectuat deja aceste achiziţii începând cu data de 1 august sunt eligibile pentru decontarea acestor cheltuieli şi pot depune cererea pentru finanţarea lor de către Ministerul Fondurilor Europene începând din luna octombrie. Este o ordonanţă extrem de importantă pentru asigurarea în condiţii cât mai bune a începerii noului an şcolar şi pentru finanţarea achiziţiilor esenţiale pentru asigurarea desfăşurării în condiţiile actuale din punct de vedere sanitar a activităţilor şcolare.”, a comunicat Guvernul României.