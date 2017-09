Bani europeni pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale din judeţ prin pregătirea resursei umane a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Share This





















La ultima întâlnire cu presa, deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia a ţinut să informeze opinia publică cu privire la un proiect cu finanţarea europeană ce va fi implementat de CJ Dâmboviţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Concret este vorba despre un proiect cu finanţare europeană pentru pregătirea personalului medical. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte cu sprijinul Direcţiei Programe Europene din Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a întocmit şi depus în vederea obţinerii de finanţare europeană nerambursabilă un proiect menit să îmbunătăţească serviciile medicale din judeţ prin pregătirea resursei umane a unităţii spitaliceşti. Proiectul a fost depus pe Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4, a primit 94,5 puncte în etapa de evaluare tehnico-financiară şi este unul câştigător:

„Proiectul acesta depus cu sprijinul Direcţiei Programe Europene din cadrul CJ Dâmboviţa, ce are denumirea: Sănătatea pe primul plan – Pregătirea profesioniştilor din sistemul medical în judeţul Dâmboviţa, a obţinut la evaloarea tehnico-financiară un punctuaj de 94,5 din cele 100 de puncte. Deci, este un proiect câştigător din cele 100 de proiecte depuse. Se situează pe locul 16 şi are o valoare de 10.858.809 lei. Un proiect care are ca obiectiv general creşterea speranţei de viaţă şi combaterea bolilor asociate cu îmbătrânirea şi mortalitatea infantilă prin dezvoltarea de strategii integrate prin inovare socială şi inovaţie tehnologică”, a declarat deputatul Claudia Gilia.

Proiectul are o valoare de 10.858.809 lei, bani cu care se doreşte pregătirea a 600 de medici şi asistenţi medicali din judeţ, realizarea mai multor schimburi de experienţă, dezvoltarea de strategii integrate prin inovare socială şi inovaţie tehnologică. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar obiectivul general este acela de a creşte calitatea şi eficacitatea serviciilor medicale din judeţul Dâmboviţa prin investiţia în resursa umană.