BALUL DE SÂMBĂTĂ SEARA! CSM Târgovişte – Sepsi SIC Sf. Gheorghe 49-36 (15-11, 12-9, 13-6, 9-10)

Share This





















Am fost şi voi rămâne în tabăra celor care consideră că actualul antrenor al echipei de baschet a Târgoviştei nu este omul potrivit pentru acest post, însă ce a reuşit Municipalul, sub comanda sa, în meciul cu Sepsi SIC Sf. Gheorghe, campioana în exerciţiu, a fost ca o eliberare. Cea mai mare echipă de baschet feminin a României din ultimul sfert de veac şi-a recâştigat demnitatea după un sezon în care a fost terfelită de fetele în verde când şi unde a fost prinsă.

Acum să nu picăm în altă extremă şi să inducem falsa impresie – cum au încercat unii -că a fost nevoie de venirea lui Tănase pentru a câştiga în faţa trupei de la Sf. Gheorghe. Municipalul a umilit Sepsi în multe rânduri şi acele victorii de poveste nu s-au consumat în vremuri imemoriale, ci în sezonul 2014-2015, când miza a fost mult mai mare, iar fetele noastre au umflat marele pot chiar în vacarmul din „Kati Szabo”.

Revenind la meciul de sâmbătă seară, Municipal a fost echipa care a vrut şi implicit a putut mai mult. Sună ca un şablon, dar asta e realitatea. Cine a văzut ciocnirea din Polivalentă a văzut unul dintre episoadele care ne fac să iubim fără limite sportul. La o vârstă la care alte sportive şi-au agăţat de multă vreme ghetele în cui, Larisa Toma a oferit o lecţie absolut emoţionantă. La 42 de ani, pivotul CSM-ului a arătat că un pomete spart nu te poate opri să-ţi faci meseria perfect până la capăt cu maximă dăruire, oferind astfel un exemplu senzaţional junioarelor din lotul dâmboviţean.

Apoi a fost Monique Co-ker. După un an de pauză, Mo s-a întors la Târgovişte şi a luptat ca şi când jocul cu Sepsi ar fi ultimul din cariera sa. Pofta de joc şi eficien\a americancei au fost capitale în ob\inerea unui rezultat mare de către vechea şi noua sa echipă. N-ar fi corect să o uităm pe Porchia Green, care, după plecarea „surorii” sale, Chrissy Givens, a devenit liderul şi creierul unei echipe care pare să-şi fi regăsit busola şi care poate visa din nou la finala primei

ligi.

CSM Târgovişte: M. Coker 11, D. Cosby 8, P. Green 7, P. Poole 9, L. Toma 7, E. Dincă 3, M. Fodor 2, A. Vîrjoghe 2. Antrenor: Cătălin Tănase Sepsi Sf. Gheorghe: A. Huţanu 5, J. Jeffery 7, T. Marshall 12, R. Mitcell 4, A. Pârău 3, C. Harris 2, A. Stoenescu 3. Antrenor. Zoran Mikes