BALKANIC NEXT STAR CUP LA BUCUREŞTI

Continuând seria proiectelor şi programelor de promovare şi dezvoltare a baschetului juvenil, Federaţia Română de Baschet organizează pentru al patrulea an consecutiv „Balkanic Next Star Cup”, o competiţie internaţionala iniţiată de România şi dedicată sportivilor „Under 15”. Astfel, în perioada 19-21 decembrie, Arena de Baschet din Capitală va găzdui întrecerile juvenile la care vor participa mai multe echipe naţionale cu jucători născuţi 2002 şi mai tineri, la startul întrecerilor urmând să se alinieze selecţionatele României, Serbiei, Bulgariei şi Ungariei.

Cea de-a patra ediţie a Balkanic Next Star Cup va reuni în Arena de Baschet din Capitală multe dintre speranţele juvenile „under 15”, întrecerile urmând să se desfăşoare în perioada 19-21 decembrie cu participarea selecţionatelor naţionale masculine şi feminine ale României, Serbiei, Bulgariei şi Ungariei. La fel ca şi la ediţiile precedente, cele opt participantele se vor prezenta la Bucureşti cu echipe care au în componenţă foarte mulţi jucători aflaţi în vederile antrenorilor de loturi naţionale ce vor participa anul viitor la Campionatele Europene U16, astfel ca, Balkanic Next Start Cup 2017 este un bun prilej de vedea pe teren viitorul baschetului.

Conform calendarului competiţional anunţat de organizatori, vă prezentăm mai jos programul tuturor jocurilor ce vor fi găzduite de Arena de Baschet în perioada 19-21 decembrie 2017: Marţi, 19.12.2017

SERBIA – UNGARIA (M) – Ora 12:30 SERBIA – UNGARIA (F) – Ora 14:30 ROMÂNIA – BULGARIA (M) – Ora 16:30 ROMÂNIA – BULGARIA (F) – Ora 18:30

Miercuri, 20.12.2017

SERBIA – BULGARIA (F) – Ora 12:30 SERBIA – BULGARIA (M) – Ora 14:30 ROMÂNIA – UNGARIA (F) – Ora 16:30 ROMÂNIA – UNGARIA (M) – Ora 18:30

Joi, 21.12.2017

BULGARIA – UNGARIA (M) – Ora 09:00 BULGARIA – UNGARIA (F) – Ora 11:00 ROMÂNIA – SERBIA (M) – Ora 13:00 ROMÂNIA – SERBIA (F) – Ora 15:00