BALINT A URMĂRIT MECIUL CU CHINDIA DIN FAŢA TELEVIZORULUI

Diagnosticat cu COVID la începutul săptămânii trecute, Laszlo Balint a fost ca un leu în cuşcă în faţa televizorului. Antrenorul UTA-ei se simte bine, nu are niciun fel de simptom legat de infectarea cu virusul de origine asiatică şi toată energia şi-o canalizează spre echipa sa, care a avut parte de a doua deplasare în trei zile.

„Din păcate, mi-a venit şi mie rândul să fiu închis în casă, într-o perioadă importantă pentru echipă. Noroc că avem la dispoziţie multe căi şi posibilităţi de a comunica şi atunci mă aud cât se poate de des cu colegii mei din stafful tehnic, dar şi cu jucătorii. Pregătisem într-un fel acest meci, dar cel puţin în prima repriză nu ne-am prea ţinut de planurile făcute. Nu am împins aproape deloc liniile de construcţie, am pierdut destule mingi în zone periculoase, am intrat în jocul de uzură al Chindiei şi am luat foarte uşor golul. După discuţia de la pauză, ne-am organizat mai bine în repriza a doua, cred că am atacat 7080% din timpul regulamentar, am avut şi ocazii, iar egalarea, chiar dacă a venit târziu, e cumva meritată. E pentru a treia oară în acest retur când marcăm în prelungiri, iar asta înseamnă că avem potenţial mental important.

Pe de altă parte, aş vrea ca acest potenţial să-l văd încă din prima secundă a meciului, să nu fim puşi mereu în postura să alergăm după punct sau puncte pe final de meci. Sunt lucruri pe care le vom mai discuta, azi rămânem cu un punct important scos în faţa unei echipe solide, care primeşte greu goluri.

Luând în calcul ambele reprize, prima, clar a celor de la Chindia, iar a doua, a noatră, cred că rezultatul e echitabil. E un punct care, cumva, ne ţine pe loc, dar care ne permite să construim şi în jurul lucrurilor pozitive apărute la acest joc”, ne-a declarat Laszlo Balint. UTA a evoluat fără patru titulari contra târgoviştenilor. Au lipsit fundaşii laterali Tomozei şi Roumpoulakou (diagnosticat şi el cu COVID aseară), dar şi mijlocaşii centrali, Vorobjovas (suspendat) şi Albu (cu probleme medicale la încălzirea dinaintea meciului). „Alex Albu are o încărcătură pe muşchi, de aceea nici nu a jucat la Cluj. Astăzi, le-a spus colegilor mei că nu poate duce la intensitate maximă meciul, iar dacă-l foloseam riscam o accidentare gravă aşa. Am optat pentru Damian lsac, iar copilul a făcut un meci bun, chiar vreau să-l felicit. A mai făcut şi mici greşeli, dar şi-a făcut bine treaba. In rest, aţi văzut că l-am debutat şi pe Andrei Peteleu, un jucător care a făcut două antrenamente cu noi şi care nu mai jucase un meci oficial de ceva timp. Eu zic că el a făcut o repriză bună, însă e clar că are nevoie de tonus. Vom încerca să ne pregătim cât mai bine pentru meciul cu Botoşani, din fericire avem 9 zile la dispoziţie, căci, altfel, la nivel de lot, vom fi din nou număraţi. Ne vor lipsi Benga şi Melinte, dar şi Tomozei, Bustea şi Simos Roumpoualkou”, a adăugat antrenorul principal al „roş-

albilor”.