Bălasa promite să schimbe faţa echipei din Aninoasa în sezonul următor: „VEŢI VEDEA DIN VARĂ O ALTĂ FAŢĂ A ECHIPEI Şl CARE ESTE CAPACITATEA MEA DE ANTRENOR”

Share This





















Divizionara C din apropierea Târ-goviştei va întâlni în prima etapă a returului pe Concordia Chiajna II, într-un joc ce va avea loc pe terenul ilfovenilor. Cu două zile înainte de primul meci oficial din acest an, antrenorul echipei noastre Cristian Bălaşa, a vorbit pentru site-ul clubului despre cum se prezintă Aninoasa la startul returului, cum vede duelul cu „satelitul” Concordiei şi care sunt planurile de viitor ale echipei.

Rep: Cristi, e pregătită FC Ani-noasa pentru returul campionatului?

Echipa e pregătită cam 70%. Dacă făceam cantonament centralizat atunci echipa era pregătită în totalitate. De asemenea, în iarnă am mai întâmpinat şi probleme cu terenurile de antrenament din cauza vremii nefavorabile.

Rep: Eşti mulţumit de cum s-a prezentat echipa în testele de verificare?

În amicale am arătat bine, mai ales în meciurile jucate împotriva echipelor din Divizia B. Încă nu suntem puşi la punct tactic în totalitate. Vremea rea şi starea precară a terenurilor nu ne-au lăsat să ne antrenăm la capacitate maximă. Toţi aceşti factori ne-au împins să anulăm câteva meciuri amicale.

Rep: Achiziţiile făcute în iarnă te mulţumesc? Acest lucru voi vedea pe parcursul returului! Deocamdată nu mă pot pronunţa. Sper ca jucătorii cu experienţă să fie cei care vor impune ritmul, şi de asemenea să fie constanţi în joc. „Vom juca fiecare meci doar la victorie”

Rep: Se poate spune că Ani-noasa e mai puternică decât în turul campionatului?

Consider că suntem mai echilibraţi decât în tur. Rep: Aninoasa începe vineri returul campionatului. Cum vezi jocul cu Concordia Chiaj-na II? Pentru noi acest retur va reprezenta mai mult un test, aşa cum va fi pentru fiecare jucător. Nu va presiunea rezultatelor, ci doar va exista presiunea pusă de mine, deoarece am aşteptări mari. Din partea fiecăruia vreau să văd determinare şi disciplină. Spun aceste lucruri pentru că fiecare joc îl vom juca doar la victorie, indiferent de adversar. Vreau mentalitate de învingător de la fiecare jucător!

Rep: Poate Aninoasa termina campionatul în prima jumătate a clasamentului?

Eu aşa îmi doresc. Cum am spus şi mai devreme, meciurile din retur vor fi doar selecţii pentru fiecare component al lotului. Pentru toţi cei care facem parte din această echipă dacă am termina sezonul în primele şase locuri ar fi ca şi cum am promova. Spun aceste lucruri pentru că atât jucătorii cât şi eu am ales să facem performanţă cu bani foarte puţini. Vrem să arătăm că atunci când îşi doreşti poţi face performanţă şi pe burta goală! Dar, atât ce înseamnă Liga a 3-a.

„La jumătatea lunii aprilie se vor cunoaşte în proporţie de 80% toţi sponsorii şi palnul de promovare”

Rep: Crezi că din vară se va îmbunătăţi situaţia financiară a echipei?

Deja la Aninoasa se pun bazele unui plan de a atrage sponsori pentru ca din vară obiectivul echipei va fi promovarea în Liga a 2-a. Poate acum mulţi râd de ce spun, dar ce spun nu sunt vorbe goale şi mă bazez pe promisiunile unor oameni de calitate extraordinară, atâta umană cât şi financiară. Deja am atras un partener: REDIS Nutriţie a venit pe parte de medicamentaţie şi vitaminizare. La jumătatea lunii aprilie se vor cunoaşte în proporţie e 80% toţi sponsorii şi planul de promovare.

Rep: Cine crezi că va promova din seria C3?

Cu siguranţă Petrolul Ploieşti. Nu cred că prahovenii mai pot pierde promovare.

Rep: Ştiind bine resursele financiare limitate ale echipei, cum este să fi antrenor la Aninoasa?

Îmi place ceea ce fac la Aninoasa. Mă bucur şi de faptul că lângă mine este preşedintele clubului Cristian Mitrea. El a făcut tot posibilul (chiar cu susţinere proprie) să-mi asigure condiţii decente pentru a lucra cu jucătorii. Partea financiară m-a interesat mai puţin. A fost o perioadă când am muncit gratis. Ştiu că atâta timp cât am susţinerea preşedintelui şi a domnului primar am liniştea necesară pentru a demonstra că sunt un antrenor bun şi de viitor. Veţi vedea din vară o altă faţă a ceea ce înseamnă Aninoasa şi capacitatea mea de antrenor. Sursa: fcaninoasa.ro.