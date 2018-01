BĂLAŞA A FOST SĂRBĂTORIT IN CANTONAMENT Fiul fostului mijlocaş al Chindiei, Cristi Bălaşa, speră să fie pe teren în meciul cu Lazio Roma din Europa League

Share This





















Mihai Bălaşa a împlinit 23 de ani şi a fost sărbătorit de colegii de echipă. Un tort micuţ a fost adus în timpul cinei, iar jucătorii au cântat cu foc „la mulţi ani”. Unul dintre colegi a făcut o glumă şi i-a strigat că arată ceva mai în vârstă. Filmuleţul cu mica petrecere a fost postat pe pagina de Facebook a echipei.

Mihai Bălaşa a făcut un sezon bun la FCSB şi a ajuns şi în echipa naţională. În finalul anului trecut s-a accidentat şi a fost în convalescenţă aproape o lună. Bălaşa s-a lovit la meciul cu FC Botoşani, dar acum a început deja pregătirea şi este hotărât să joace în duelul cu Lazio din Europa League. Fundaşul FCSB are experienţă în Italia. A jucat 3 ani în Serie B la Crotone şi Trapani şi are chiar un meci în Serie A. În 2014 a îmbrăcat tricoul echipei AS Roma într-o partidă cu Genoa, scrie digisport.ro.

„Dacă nu se întâmplă nimic o să fiu pe teren la meciul cu Lazio. Nu văd de ce nu am avea şanse egale, fiecare meci pleacă de la 0-0 şi se poate întâmpla orice cu Lazio” a spus jucătorul echipei

FCSB.

Bălaşa munceşte din greu în cantonament şi a fost deranjat că dinamoviştii au spus că vor ţine pumnii fotbaliştilor de la Lazio în dubla din Europa League.

„Treaba lor dacă ţin cu Lazio. Cred că e vorba de frustrare! Ar trebui să ţină cu o echipă românească pentru a fi bine pentru România, pentru a strânge puncte cât mai multe. Aşa ar avea şi ei şanse ceva mai mari să se califice în Europa League şi Champions League. În plus, dacă noi vom reuşi să trecem de Lazio se va vorbi iar despre fotbalul românesc, va fi şi un câştig de imagine. Însă, noi nu stăm să aplecăm urechea la ce spun cei de la Dinamo sau CFR Cluj. Lazio este favorită în această dublă, iar Ştefan Radu este unul dintre cei mai buni fundaşi din Italia. Nu degeaba a rezistat atâţia ani în acel campionat”, a mai spus Bălaşa.

Fundaşul FCSB a jucat în acest campionat 17 meciuri în echipa lui Nicolae Dică.