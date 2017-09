BĂLAŞA A DEMISIONAT

Share This





















Cele patru înfrângeri din campionat şi eşecul categoric din Cupa României l-au determinat pe fostul mare mijlocaş târgoviştean să-şi anunţe plecarea de la FC Aninoasa

Apele sunt tot mai tulburi la Aninoasa, o echipă care în sezonul trecut reuşea un parcurs mulţumitor sub comanda lui Cristi Bălaşa. După patru etape, formaţia din apropierea Târgoviştei este penultima în clasament, fără puncte, dar cu mai puţine goluri primite decât o altă divizionară C din judeţ, Urban Titu.

Rezultatele modeste înregistrate de elevii săi l-au făcut pe Cristi Bălaşa să-şi anunţe demisia. Potrivit site-ului sportimpact.ro, fostul mijlocaj al Chindiei a stat pentru ultima oară pe banca Aninoasei în meciul pierdut în faţa Alexandriei: „Principalul vinovat sunt eu, simt că nu pot să scot mai mult din ei. Şocul la echipă a fost făcut de mine, pentru că nu mai vin. După cinci meciuri, dacă am zero puncte, e normal să mă dau la o parte, pentru că ruşinea e prea mare!”, a spus Bălaşa pentru sursa citată.