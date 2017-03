Băiat bun, arbitrul Nicolae Botaş! Chindia Târgovişte – Foresta Suceava 2-1 (0-1)

Share This





















Au marcat: Cherchez (59 şi 73), respectiv Rusu (21).

Au arbitrat: Nicolae Botaş 4 (Timişoara) – Andrei Nicolae Chiţoiu 6 (Timişoara), Cătălin Cimpoieru 5 (Lugaj).

Cartonaşe galbene: Ispas, Dumitrşcu, Pencea, Pătru, Căbuz-Cerlincă, Asanache, Vraciu, Rusu, Lung.

Cartonaş roşu: Drugă (min. 57).

Meciul s-a disputat pe stadionul Eugen Popescu. Spectatori: 800.

Chindia: Căbuz 6 – Martac 5,5, C. Dinu 5,5, Ispas 7, Dumitraşcu 6 – Pătru 6,5 (cpt.; 88-Săftescu), Pencea 5 (67-Stoica 7), L. Mihai 6, Honciu 6 – Neguţ 7, Cherchez 7 (85-Nisipeanu). Rezerve neutilizate: Meilă -D. Grigore, Şerban, Parghel.

Antrenor: Nicu Croitoru.

Foresta: Niga 6 – Mihălăchioaie 5,5, Lung 6 (cpt.), Asanache 5,5, Drugă 4 – V. Stănescu 5,5 (84-Grumezescu), L. Dumitriu 5, A. Mutu 5, Cerlincă 5,5, Vraciu 5,5 (79-Căinari 6), B. Rusu 6. Rezerve neutilizate: Hârtescu – Semaghin, Aeroaei, Coroamă, Strugariu.

Antrenor: Cristi Popovici.

A fost un meci de palmares, fără valenţe tehnice deosebite, dar fără să fie încântător. Jocul a fost pasionat, fără să fie impecabil. A fost cât de cât dramatic. I-a dat adrenalină aiurea, arbitrul Nicolae Cătălin Botaş, din Timişoara, care l-a eliminat degeaba pe fundaşul de la Foresta, Drugă, în min. 57, când scorul era 0-1. A fost o decizie prostească. Vedeta meciului a fost Cristi Cherchez, autor a două goluri, ajungând la 14 goluri marcate. Atacanţii târgovişteni nu se pot desfăşura

Chindia a începu prost şi cu greşeli. Moldovenii au urcat cu tupeu, în atac, panicând o apărare preacră. în min. 4, o centrare cu semnătura lui Cerlincă, este reluată cu capul de atacantul B. Rusu, din 7-8 m, dar portarul Căbuz intervine salvator şi respinge de lângă bară. Asanache (5) e periculos, dar Ispas e la post. Chindia nu poate duce jocul în atac. înalţii Asanache, Lungu şi Stănescu acoperă bine zona centrală. Cherchez, Honciu şi Neguţ nu se pot desfăşura.

„Pădurarii” din Bucovina au deschis scorul

Foresta atacă cu o furie mândră. Are prestaţie bună. în min. 21, fundaşul dreapta Mihălăchioaie urcă în atac, centrează lung. Căbuz a ieşit hazardat şi atacantul B. Rusu a reluat balonul cu capul, pe spate, în plasa porţii târgoviştene, 0-1. Ispas şi C Dinu au fost simplii spectatori. Chindia joacă destul de timid şi neconvingători. A atacat poarta lui Niga, cu un şut expediat de Pencea, care nu a încadrat spaţiul porţii. în min. 34, Cherchez a centrat „covrig”, Neguţ a ratat reluarea, cu capul, mingea a rămas tot la el, dar nu a găsit poziţia potrivită pentru finalizare, şitând în bară. Prima repriză se termină cu şutul expediat de L. Mihai (41), reţinut fără probleme de Niga.

Arbitrul Botaş greşeşte capital

„Lâncierii” târgovişteni încep în forţă partea a doua a meciului. Foresta practică un joc bătrânicios. Neguţ (46), din centrarea lui Pătru, nu nimereşte cadrul porţii. Chindia are iniţiativă şi posesie. în min. 57, se consumă faza care a schimbat, poate cursul jocului şi chiar rezultatul. Drugă a preluat un balon, la 17 m, vrea să-i paseze lui Niga, dar în momentul lovirii balonului Pătru îi ia faţa, cade, simulând o lovitură în gleznă, când balonul era în braţele portarului Niga. în acel moment, arbitrul Botaş a luat o decizie care a surprins pe toată lumea, eliminându-l pe Drugă. Un amestec de forţă şi deşteptăciune! Treabă rară! Nu a fost nici fault, iar ceva mai în spate era Lung, care anula poziţia de ultim apărător al lui Drugă. Degeaba au protestat sucevenii. Pătru a executat lovitura liberă de la 16 m. pe jos. Asanache a deviat, Niga a respins, la fel, apoi, şi Mihălăchioaie, dar „vulpoiul” Cherchez finalizează din unghi, din careul mic, 1-1. Protestele „răzeşilor” şi ale antrenorului Cristi Popovici şi continuat şi după gol, dar au fost tardive. Sunt obligaţi să joace în minoritate.

Cristi Cherchez face „dubla”

Cu un om în minus, moldovenii sau sufocat. Nu au mai putut să construiască. Au făcut pasul înapoi. S-au băgat în carapace. Le-a permis târgoviştenilor să navigheze în voie, în jumătatea de teren a moldovenilor. Băieţii lui Cristi Popovici nu şi-au mai permis avântări ofensive. Se joacă pe contre. Nu mai e loc de fineţuri. Neguţ şi L. MIhai (70) nu găsesc finalizarea corectă. în min. 72, CHerchez atacă la prima bară, L. Mlhai reia balonul din plonjon, dar pe lângă poartă. Golul izbăvitor vine în min. 73, când L. Mihai face un rapid un-doi cu Stoica. Urmează centrarea în gura porţii şi Cristi Cherchez finalizează pentru 2-1.

Chindia a urcat un loc în clasament

Cu forţe nebănuite, sucevenii se aruncă în atac. Pe final de meci, Rusu trimite periculos mai multe centrări din faze fixe, dar C. Dinu, Honciu şi Dumitraşcu au înlăturat pericolul. într-un final dramatic, am consemnat victoria Chindia care a acumulat 38 p şi a urcat un loc în clasameent. E pe 6, cu +3 la adevăr. în runda următoare, Chindia joacă în deplasare cu Dacia Unirea Brăila (locul 8, cu 31 p şi -2 la adevăr). „Nu mai dau bani la fotbal”, a anunţat finanţatorul echipei Dacia Unirea Brăila, Florin Cârligea. Acesta se gândeşte la retragere.