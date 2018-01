Bacul începe in februarie

Share This





















Probele orale pentru prima sesiune la Bacalaureat 2018 vor avea loc în luna februarie, iar examenele scrise încep în 25 iunie, conform calendarului făcut public de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Bacalaureat va începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale.Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).

Prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă – Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – se va desfăşura joi, 28 iunie.

Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 -16:00). Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.

Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a se încheie vineri, 25 mai.

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 (iunie – iulie):

29 ianuarie – 2 februarie: înscrierea candidaţilor

25 mai – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a

12-13 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14-15 februarie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16,19-20 februarie: evaluarea competenţelor digitale – proba D

21-22 februarie: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională – proba C

25 iunie: limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă

26 iunie: limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

27 iunie: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

28 iunie: proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă

4 iulie: afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

5-8 iulie: rezolvarea contestaţiilor

9 iulie: afişarea rezultatelor finale

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 (august – septembrie) are următoarea structură:

10 – 13 iulie: înscrierea candidaţilor

27 iulie: înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

20 august: limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă

21 august: limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului -proba Ec) – proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă

24 şi 27 august: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B

29- 30 august: evaluarea competenţelor digitale – proba D

30- 31 august: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională -proba C

1 septembrie: afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2 – 5 septembrie: rezolvarea contestaţiilor 6 septembrie: afişarea rezultatelor finale.