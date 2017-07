BAC – sesiunea iunie 2017, rezultate finale după contestaţii

Share This





















In urma recorectării celor 1373 de lucrări pentru care au fost depuse contestaţii, procentajul de promovare înregistrat în Dâmboviţa, la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2017, a crescut cu peste două puncte procentuale, de la 62 la 64,67%. Cel mai mare număr de contestaţii a fost la Limba Română – 662, 510 lucrări primind note mai mari. La matematică, 123 de lucrări din 203 au fost notate în plus, iar la disciplina la alegere au fost majorate 170 de note din 324 contestate.

Comparativ cu anul trecut, rezultatele la nivel de judeţ sunt mai bune, dar Dâmboviţa continuă să se menţină, ca procentaj de promovare, sub media pe ţară, care este de

71,4%.

Dintre liceele şi colegiile naţionale din judeţ, cele mai bune rezultate au fost obţinute la CN lenăchiţă Văcărescu şi Cn Constantin Carabella, cu procentaje care se apropie de 100%.