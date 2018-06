Share This





















Timp de o săptămână, municipiul Târgovişte este capitala mondială a teatrului. A început BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Târgovişte (FAST) ajuns, la cea de-a Vlll-a ediţie. Au răspuns invitaţiei 26 de ţări de pe patru continente: India, Belgia, Italia, Germania, Franţa, Anglia, lslanda, Scoţia, Finlanda, Lituania, Polonia, Slovacia, Portugalia, Algeria, Kazahstan, Coreea de Sud, Japonia, Mexic, Rusia, Republica Moldova, Bosnia-Herţegovina, Armenia, Iran, Serbia, Ungaria, România. Deschiderea oficială a Festivalului Artelor Spectacolului Târgovişte a fost făcută de către directorul Teatrului „Tony Bulandra”, regizorul Mihai Constantin Ranin. Nu au lipsit mesajele ivitaţilor din Germania. Şi deputatul Claudia Gilia a transmis un gând în deschiderea Festivalului BABEL.

Spectacolele sunt cu precădere non-verbale, bazate pe GEST – tema de anul acesta şi majoritatea durează aproximativ o oră. Spectacolele vor fi însoţite de întâlnirile matinale Babel, lansări de carte teatrală şi de workshopuri ale unor profesori de teatru.

După deschiderea oficială a avut loc spectacolul „Carmen”, producţie a Teatrului Tony Bulandra, regizată de Suren Shahverdyan (Armenia), Spectacolul este emblematic pentru ideea de teatru al gestului care se foloseşte de foarte puţine cuvinte, dar reuşeşte să transmită un mesaj esenţial.

Timp de 7 zile, între 4 şi 10 iunie, publicului are parte de reprezentaţii în următoarele spaţii: Sala Mare, Sala Studio, Casa Sindicatelor, Muzeul de Istorie, Piaţa Mihai Viteazul, Curtea Domnească.

Anul acesta, respectând GESTUL, nu vor fi concerte, dar vor fi spectacole de stradă din Polonia şi Italia şi momente pregătite special pentru BABEL de actorii Teatrului Tony Bulandra.

Festivalul Artelor Spectacolului Târgovişte este organizat de Teatrul „Tony Bulandra” cu sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului Local Municipal Târgovişte. PROGRAM BABEL 2018 Miercuri, 6 iunie

10:00 – Sala Oglinzilor, Mediatronic théâtre, workshop de Dimitri Aryupin, blackSKYwhite, Rusia; 3h 11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 16:30 – Foaier, Teatrul corean al fizicului şi imaginii, conferinţă susţinută de JeungWoo Son

18:00 – Sala Mare, Aeterna, regia: Claire Heggen – Elsa Marquet Lienhart, Théâtre du Mouvement, Franţa; 55 min. 19:00 – Sala Studio, Only Bones v1.0 (Fără oase), regia: Thomas Monckton, Kallo Collective, Finlanda; 45 min. 20:00 – Casa Sindicatelor, Provocări inocente, regia: Ljupşo Gyorgievski, Teatrul Nottara Bucureşti; 1h 30min 20:00 – Piaţa Mihai Viteazul şi Centrul vechi, Vernissage of the Living Sculptures (Vernisajul Sculpturilor Vii); Scena Kalejdoskop, Polonia; 2h 22:00 – Sala Mare, Battle of Love (Războiul dragostei), regia: Okbaoui Cheikh, ITRAN, Algeria; 1h Joi, 7 iunie

10:00 – Sala Oglinzilor, Devising theatre (Elaborând teatru), workshop de Scott Johnston, Scoţia; 3h

10:00 – Sala Studio, Atelier teatral, workshop de Joăo Mota, Portugalia; 3h 11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 18:00 – Sala Mare, COUNTERBODY (O posibilă percepţie a materiei instabile), regia şi coregrafia: Simona Deaconescu, Tangaj Dance & CNDB, România; 45 min.

19:30 – Casa Sindicatelor, Uniforme, regia: Sabina Scarlat, Compagnie Garage 29, Belgia; 50 min. 21:00 – Curtea Domnească, Richard III, regia: Kolbrun Bjort Sigfusdottir, Brite Theatre, UK/Islanda; 1h 22:00 – Sala Mare, 1969: A space Odyssey? Oddity! (1969: Odisee spaţială? Ciudăţenie!), regia: Yu Murai, KPR Theatre, Japonia; 1h Vineri, 8 iunie

10:00 – Sala Oglinzilor, Devising theatre (Elaborând teatru), workshop de Scott Johnston, Scoţia; 3h 10:00 – Sala Studio, Atelier teatral, workshop de Joăo Mota, Portugalia;

3h

11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 17:00 – Casa Sindicatelor, Hamlet-Mousetrap (Cursa de şoareci), Karagandy region Kazakh drama theatre named after S.Seyfullin, Kazahstan; 1h 18:00 – Sala Mare, Bertrandşs Toys (Jucăriile lui Bertrand), regia: Dmitri Aryupin, BlackSKYwhite, Rusia; 1h 20:00 – Piaţa Mihai Viteazul, Jumpin’ Around (Ţopăind), Django Guerzoni,

Italia; 1h

22:00 – Sala Mare, Colecţionarul, regia: Hugo Wolff, Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu/Compania de Teatru-Dans Microbis, România; 1h Sâmbătă, 9 iunie

10:00 – Sala Oglinzilor, Devising theatre (Elaborând teatru), workshop de Scott Johnston, Scoţia; 3h

10:00 – Sala Studio, Atelier teatral, workshop de Joăo Mota, Portugalia; 3h 11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 17:00 – Muzeul de Istorie, Bring your own SSIP în România, Havoka Project, regia: Byungwook Jang, Coreea de Sud;1h 30 min.

19:00 – Sala Mare, Antigona, regia: Mc Ranin, Teatrul Al. Davila, România; 1h 20 min.

20:00 – Piaţa Mihai Viteazul, Jumpin’ Around (Ţopăind) Django Guerzoni, Italia;

1h

20:30 – Casa Sindicatelor, Requiem for Antigone (Recviem pentru Antigona), Tot Value Theatre, Coreea de Sud; 1h 10 min. 22:00 – Curtea Domnească, Da alma ? barca do inferno (De la suflet la barca iadului), regia: Joăo Mota, Comuna Teatro Pesquisa, Portugalia; 1h 15 min. Duminică, 10 iunie

11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 16:00 – Muzeul de Istorie, Bring your own SSIP în România, Havoka Project, regia: Byungwook Jang, Coreea de Sud;1h 30 min.

18:00 – Sala Mare, To_R (Pomană), regia: Frenâk Pal, Teatrul Studio M & Compagnie Pal Frenak, România; 50 min. 19:30 – Casa Sindicatelor, The hour we knew nothing of each other (Ora în care nu ştiam nimic unul despre altul), regia: Mladen Materiă, Teatrul Naţional al Republicii Srpska, Bosnia-Herţegovina; 1h 35 min.

20:00 – Piaţa Mihai Viteazul, Jumpin’ Around (Ţopăind), Django Guerzoni,

Italia; 1h

21:00 – Curtea Domnească, Macbeth, după William Shakespeare, Divadlo Kontra, Slovacia; 1h

21:00 – Sala Studio, Plex, după texte de Eric Bogosian, Teatrul Municipal Baia Mare; 1h 15 min