Aveţi grijă cui permiteţi accesul în casă!

Străinii pot avea alte intenţii şi puteţi deveni cu uşurinţă victima unui furt sau a unei înşelăciuni!

Tot mai mulţi dâmboviţeni cad victime escrocilor. Dacă la uşa dumneavoastră se prezintă persoane care se recomandă de la diverse instituţii (asistenţi sociali, gaz, electrica, cablu, telefonie, etc.) sau vă oferă anumite servicii (deratizare, coşerit, etc.) nu le permiteţi accesul în locuinţă până nu verificaţi dacă a fost solicitat sprijinul acestora, la instituţia unde pretind că lucrează.

Nu permiteţi accesul în locuinţă persoanelor necunoscute care vă oferă diverse produse sau promoţii atrăgătoare. Manifestaţi atenţie sporită la străinii care vă abordează pe stradă sau în jurul blocului sub diferite pretext. Fiţi prudenţi şi nu le oferiţi detalii despre dumneavoastră sau despre vecini. Este posibil ca aceştia să vă urmărească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră şi să afle detalii care să le faciliteze comiterea unei infracţiuni. Încercaţi să reţineţi cât mai multe semnalmente ale acestora.

De asemenea, vă recomandăm să nu vă lăsaţi încântaţi de ideea ghicitului viitorului ori de alungarea răului. Totodată, nu încredinţaţi bani sau bijuterii persoanelor care pretind a vă „descânta” pentru a afla ce se va petrece în viitor. Dacă, din diferite motive, aţi primit în casă persoane necunoscute, nu le oferiţi posibilitatea să afle unde depozitaţi banii sau alte bunuri de valoare. Nu le lăsaţi nesupravegheate nici măcar pentru câteva secunde.