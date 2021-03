AVERTISMENTUL MEDICILOR! Creşte, de la o zi la alta, riscul de infectare cu SARS-CoV-2

Avertismentul medicilor este unul destul de dur. Spitalele COVID sunt din nou pline, iar cauza principală este creşterea numărului de cazuri care constă în faptul că lumea nu mai respectă regulile. Dacă nu vom respecta regulile de prevenţie, distanţarea socială şi chiar să ne limităm deplasările dacă nu reprezintă urgenţe, perioada următoare ar putea fi compromisă.

După cum vedem în ultima săptămână, numărul infectărilor cu COVID-19, a crescut şi creşte de la o zi la alta, localităţile rând pe rând intră în scenariul roşu şi sunt la un pas de carantinare. Medicii trag un semnal de alarmă, spunând că suntem din nou într-un moment în care fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil de propria sănătate şi de a celor din jur şi să încerce să nu se îmbolnăvească, pentru că sistemul de sănătate este sub o presiune foarte mare.

Rata de transmitere este mult mai mare în cazul variantei britanice. Dacă virusul cu care „ne-am obişnuit” are o rată de contagiozitate de 30-40 la sută, noua tulpină are o rată dublă, 70-80 la sută.

Asta înseamnă că din 10 persoane care iau contact un o persoană bolnavă, 78 fac boala, spre deosebire de varianta anterioară, la care 3-4 persoane făceau boala.